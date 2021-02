Suspeito de esfaquear ex-companheira e pular em rio em Três Corações é encontrado morto

Homem pulou no rio após esfaquear e agredir ex-companheira.

Redação CSul/Foto: Ilustrativa

O corpo do homem de 32 anos, suspeito de esfaquear e agredir a ex-companheira na última terça-feira (9), em Três Corações, foi localizado pelo Corpo de Bombeiros nesta quinta-feira (11), no Rio Verde.

De acordo com os bombeiros, o corpo foi encontrado cerca de 1km de onde ele teria entrado após esfaquear a vítima. Segundo a PM, Alessandro Assis Ribeiro foi à casa de Mariela Feliciano, de 29 anos, e pediu uma bicicleta emprestada. Ao abrir a porta, ela foi atacada. A mulher sofreu cortes na cabeça e na barriga. Depois do crime, ele pulou no rio e desapareceu.

A vítima foi encaminhada para o Hospital São Sebastião e não corre risco de morte. O corpo do homem foi levado ao IML da cidade.

*Com informações: G1 Sul de Minas