Sul de Minas volta à onda amarela do ‘Minas Consciente’

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) determinou, nesta terça-feira (16), que o Sul de Minas progredisse para a onda amarela do plano Minas Consciente, criado para auxiliar a retomada da economia de forma gradual e segura. Com isso, ela se junta às regiões Oeste, Centro-Sul, Sudeste, Vale do Aço, Leste e Norte, que permanecem na onda amarela. O anúncio foi feito durante reunião do Comitê Extraordinário Covid-19

Já as regiões Triângulo do Norte, Triângulo do Sul, Centro, Jequitinhonha, Nordeste e Leste do Sul continuam na onda vermelha, a mais restritiva do plano. Nenhuma das macrorregiões de Saúde se encontra atualmente na onda verde, a mais flexível.

Nesta terceira fase do Minas Consciente, todas as atividades ficam permitidas em todas as ondas, desde que cumpram algumas regras, como distanciamento e limitação máxima de pessoas.

Fonte: Agência Minas/Foto: Divulgação