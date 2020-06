Sul de Minas registra 2.048 casos de coronavírus, segundo SES-MG

Pin Compartilhar 0 Compart.

Redação CSul/Foto: Divulgação

A Secretaria de Estado de Saúde divulgou na manhã desta quinta-feira (18), um novo boletim epidemiológico de registros de Covid-19 no Estado. O Sul de Minas teve um aumento de 128 casos em relação ao boletim de quarta-feira. Agora, a região soma 2.048 confirmações, sendo 65 mortes.

Duas mortes foram confirmadas em cidades da região, uma em Passos e outra em Três Corações. Os outros casos foram registrados em: Extrema (25), Pouso Alegre (18), São Lourenço (13), Varginha (9), Lavras (6), Jacutinga e São Sebastião do Paraíso (4), Paraisópolis (3), Aguanil (3), Campo Belo, Caxambu, Guaxupé, Itanhandu, Machado, Poços de Caldas, Pratápolis, São José da Barra, Três Corações e Três Pontas (2), Arceburgo, Bueno Brandão, Cachoeira de Minas, Carmo do Rio Claro, Conceição do Rio Verde, Divisa Nova, Estiva, Nepomuceno, Passos, São João Batista do Glória e São Vicente de Minas (1)

Algumas confirmações já divulgadas por prefeituras ainda não entraram no boletim oficial da secretaria. Caso da 5ª morte em Varginha

Até o momento dessa publicação, Minas Gerais tem 24.906 casos confirmados de coronavírus, sendo 570 mortes. Além disso, outras 13.678 pessoas já se recuperaram da doença.