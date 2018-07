Sul de Minas recebe Bootcamp Empreendedorismo em Ação

Capacitação do Sebrae Minas, que será realizada em Alfenas e Lavras, oferece novas ferramentas e técnicas para criar negócios de sucesso

Empreendedores de Alfenas e Lavras terão a oportunidade de participar do curso Bootcamp Empreendedorismo em Ação, programa de imersão com ênfase na prática de mercado e voltado para quem quer começar um negócio e para empresários que desejam desenvolver sua capacidade empreendedora.

O termo “bootcamp” surgiu nos acampamentos militares dos Estados Unidos, onde são realizadas atividades físicas de alta intensidade.

No caso do Bootcamp de Empreendedorismo, a expressão refere-se a um programa de imersão com ênfase na prática de mercado.

O curso intensivo contribui para que o cliente possa desbravar o universo do empreendedorismo e é composto por aulas práticas e vivenciais.

A capacitação é voltada para pessoas que querem começar um negócio e para empresários que desejam desenvolver sua capacidade empreendedora.

Durante 24 horas, distribuídas em três dias consecutivos, o Bootcamp vai apresentar conceitos e ferramentas que permitem aos participantes desenvolver suas ideias e projetos, da criação até a execução, empreendendo de forma inteligente e segura.

O foco principal do curso é oferecer ferramentas simples para empreender.

Dividido em seis módulos, o treinamento abrange as mais variadas formas de treinamento e capacitação, tanto para futuros empreendedores quanto para quem já esteja estabelecido e queira alavancar o negócio.

Conteúdo

Módulo 1 – Mindset Empreendedor: 4h;

Módulo 2 – Cliente e Mercado: 4h;

Módulo 3 – Problema e Solução: 4h;

Módulo 4 – Prototipagem e Mínimo Produto Viável: 4h;

Módulo 5 – Canais, Vendas e Modelos Financeiros: 4h;

Módulo 6 – Lean Canvas, Storytelling e Pitch: 4h.

Lavras

Data: de 17 a 19 de julho;

Horário: das 14h às 22h;

Local: Sebrae Lavras (Rua Chagas Dória, 160 – Centro);

Informações e inscrições:(35) 3694.1950, 3826.4932 ou pelo 0800 570 0800.

Alfenas