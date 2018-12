Sul de Minas: Plataforma de acesso fácil ao ensino superior antecipa as bolsas de estudo mais vantajosas

O Quero Bolsa, principal plataforma de inclusão de estudantes no ensino superior do País, disponibiliza bolsas de estudo presenciais e a distância disponíveis em instituições privadas com descontos de até 67% nas mensalidades

Quem baixar o aplicativo do Quero Bolsa ou consultar o site terá acesso às melhores ofertas de bolsas de estudo presenciais e de ensino a distância (EaD) em instituições de ensino superior de todo o Brasil garantindo desde já uma vaga para 2019. Começa agora o período de matrícula antecipada para o 1º semestre do próximo ano com as primeiras 175 mil bolsas de estudo.

Apenas no Sul de Minas, há mais de 2,1 mil oportunidades para cursos de graduação nas modalidades presencial e EaD. Nesta região, alguns descontos podem chegar a 67% na mensalidade.

“A campanha de matrícula antecipada concentra os descontos mais vantajosos. Estas são as melhores oportunidades, pois são as primeiras vagas lançadas pelas faculdades por meio da parceria com a plataforma. Somente neste período são encontrados descontos acima da média”, explica Marcelo Lima, diretor de relações institucionais do Quero Bolsa.

O executivo explica que “o estudante que adquire a vaga por meio do Quero Bolsa assegura o benefício até o final do curso, o que traz maior estabilidade e segurança nos estudos ao longo de toda sua graduação”. Em média, o benefício pode chegar a 75% de desconto na mensalidade. Em todo Brasil, são mais de 1.300 faculdades parceiras. Há ainda ofertas para cursos de graduação a distância (EaD) e de pós-graduação, em ambas as modalidades, com início no próximo ano.

Os interessados podem saber em primeira mão as melhores oportunidades que são notificadas pelo aplicativo, conforme tutorial a seguir.

Cinco passos para conseguir sua bolsa de estudo na faculdade

Passo 1 – Acesse o site ou baixe o app

Acesse o site querobolsa.com ou utilize o app do Quero Bolsa disponível nos sistemas Android e iOS para encontrar a bolsa ideal. É seguro, fácil e sem burocracia. Para conquistar a bolsa de estudos não é necessário comprovar renda ou ter feito o Enem.

Passo 2 – Procure e selecione a bolsa de estudo por curso, faculdade, localização ou valor

Faça uma busca para encontrar o seu curso ideal presencial ou a distância (EaD), pelo preço que você pode pagar nas mensalidades, pela cidade onde mora e/ou a faculdade em que deseja estudar.

Passo 3 – Faça o cadastramento pelo site

Para conseguir a bolsa de estudo, é preciso efetuar a inscrição no site com seus dados pessoais ou dos pais ou responsável, em caso de menor de idade.

Passo 4 – Faça a pré-matrícula online

Se houver vagas disponíveis, você pode fazer a sua inscrição e conseguir uma bolsa na hora. Após o pagamento da pré-matrícula, sua bolsa estará garantida.

Passo 5 – Efetive a matrícula na faculdade

Leve seu comprovante de pré-matrícula ou apresente seu número de CPF na faculdade para garantir sua vaga com desconto. Para efetuar a matrícula, é só fazer o vestibular da faculdade ou usar a sua nota do Enem. A bolsa é válida até o fim do curso.

É possível ainda assistir ao tutorial em vídeo de como garantir a bolsa de estudo: https://youtu.be/uzaAr3nGwb8

O Quero Bolsa já matriculou mais de 300 mil brasileiros no ensino superior, desde 2012. Mais informações podem ser consultadas pelo site www.querobolsa.com ou pela central de atendimento, no telefone 0800 123 2222, de segunda a sexta-feira, entre 8h e 22h, e aos sábados, das 9 às 13 horas (horário de Brasília).

Fonte: Assessoria de Comunicação / Foto: Matese Fields/Unsplash