Soluções sustentáveis para cafeicultura serão apresentadas em espaço exclusivo na Femagri

A FEMAGRI 2020 (Feira de Máquinas, Implementos e Insumos Agrícolas), evento promovido pela Cooxupé (Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé), terá entre os seus destaques a apresentação de soluções sustentáveis para os produtores de café, que serão expostas em uma área exclusiva no espaço Fazendinha.

Neste ano, o evento que terá como tema “Cooperativismo trazendo tecnologia, gestão e confiança à cafeicultura”, acontecerá entre os dias 12 e 14 de fevereiro, em Guaxupé (MG). A proposta é auxiliar os produtores no processo de aprimoramento da gestão e do manejo de suas propriedades visando gerar valor ao café produzido.

A Fazendinha, que tradicionalmente promove e difunde ações educativas, resultados de pesquisas e trabalhos desenvolvidos por instituições e universidades, passou por uma reformulação para esta edição, trazendo novidades relacionadas ao manejo sustentável e práticas ecológicas.

De acordo com Mário Ferraz de Araújo, gerente de Desenvolvimento Técnico da Cooxupé, o espaço foi redistribuído para adequar as atrações, apresentando opções de manejo e práticas sustentáveis, técnicas de gestão para as lavouras de café e atrações como o jardim sensorial e a exposição de pequenos animais.

“Esse ano teremos uma área de geoprocessamento, que mostrará os reflexos do cenário meteorológico, informações sobre técnicas e cuidados envolvendo o uso consciente de insumos, adubação orgânica, controle biológico, manejo de plantas daninhas, entre outros”, antecipa Araújo.

No campo do conhecimento técnico, a Fazendinha abrigará estandes de instituições parceiras como a Emater-MG (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais), Fundação Procafé e UFLA (Universidade Federal de Lavras).

Outra novidade envolve uma parceria com o SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), que estará oferecendo orientações sobre a gestão da propriedade por meio do projeto Educampo, que utiliza uma plataforma para gerar informações estratégicas, projeções, cenários e análises para o planejamento e tomada de decisões dos produtores.

“Além das novidades continuamos com os espaços demonstrativos como o jardim sensorial e a exposição de pequenos animais que agradam bastante ao público”, diz o gerente de Desenvolvimento Técnico da Cooxupé.

Inovações para o campo

A 19ª edição da FEMAGRI contará com cerca de 120 expositores, em uma área de 107 mil metros quadrados, sendo 36 mil metros quadrados cobertos, que apresentarão as últimas tendências em tecnologia, inovações para o campo e insumos agrícolas.

De acordo com a equipe responsável pela organização do evento, a expectativa é buscar um resultado que se iguale ou supere os resultados da última edição, que recebeu 33 mil visitantes e movimentou R﹩ 135 milhões em volume de negócios.

A estrutura disponibilizada no evento também facilita as negociações que contam com todo suporte no Centro de Negócios. Além das tradicionais linhas de crédito com instituições financeiras, o produtor cooperado da Cooxupé poderá fazer as compras por meio da “operação barter”, que é disponibilizada pela cooperativa e permite que o cafeicultor efetue o pagamento utilizando o café como moeda de troca. Para isso, o valor da saca é estipulado pela cotação do mercado no dia da transação.

A SMC (Specialty Coffees), empresa da Cooxupé que atua no mercado de cafés especiais estará presente com seu estande para receber o público interessado em conhecer um pouco mais sobre essa linha diferenciada por meio de informações e degustação de cafés.

O Empório Cooxupé também terá um espaço dedicado aos cooperados que desejam levar souvenirs e produtos com a marca Cooxupé como vestuários, botas, chapéus, jaquetas, jogos de faca, canecas, itens para cozinha e churrasco, entre outros.

A estrutura conta ainda com o Espaço Pecuária, que possui exposição de animais e a presença de estandes de empresas do setor.

Os familiares dos produtores cooperados também contam com espaços exclusivos como o Kids, que possui monitores e brinquedos para o lazer das crianças, e o Espaço Beleza, que oferece serviços de cabelo e maquiagem.

FEMAGRI 2020:

Data: 12 a 14 de fevereiro

Local: Av. Vereador Nelson Elias, 1.300 B, bairro Japy, Guaxupé

Horário: Das 08h00 às 18h00

*Entrada e estacionamento gratuitos

Fonte e foto: Assessoria Cooxupé