Socorristas Voluntários socorrem motorista em acidente na MG 167, entre Três Pontas e Varginha

Um motorista de 46 anos foi socorrido na noite desta segunda-feira (30) pelos Socorristas Voluntários “Anjos da Vida”, após sofrer um acidente na MG 167, entre Três Pontas e Varginha.

De acordo com a equipe, Pedro Luiz Vitor 46 anos seguia sentido Varginha, quando perdeu o controle da direção da curva da Fazenda Pedra Negra, saiu da pista e caiu em um barranco. Um socorrista que passava pelo local estranhou a luz que estava no meio do mato e resolveu parar. Foi quando encontrou o motorista dentro do veículo, com alguns ferimentos e fraturas.

A equipe dos Socorristas foi acionada, uma equipe de resgate da Prolife de Varginha que passava pelo local parou para ajudar. O SAMU foi chamado para levar o rapaz para o Pronto Atendimento Municipal (PAM) de Três Pontas.