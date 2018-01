Sisu abriu inscrições hoje, terça-feira (23)

1. O que é o Sisu?

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) é um programa voltado a estudantes que fizeram as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Com o resultado do Enem em mãos, os candidatos podem tentar uma vaga em instituições públicas de ensino superior. São dois processos seletivos por ano, no início de cada semestre.

2. Quem pode participar?

Se você fez o Enem em 2017 e tirou nota superior a zero na redação, pode se inscrever neste ano, mesmo que já tenha participado de outras edições do Sisu ou que já esteja matriculado em instituições de ensino superior. Mas atenção: por lei, é proibido ocupar, simultaneamente, duas vagas universidades e institutos públicos.

3. Como me inscrever?

Acesse a página do Sisu com sua inscrição e senha do Enem 2017 até as 23h59 de 26 de janeiro de 2018. Escolha, por ordem de preferência, duas opções de curso ofertadas. É possível alterar as opções de curso, mas só a última opção confirmada será considerada. Você terá também que escolher se vai concorrer às vaga de ampla concorrência ou àquelas destinadas a cotas.

4. Que nota eu preciso tirar para ser selecionado?

Depende do curso e da instituição. Cada local atribui um peso diferente às provas do Enem. Quando você entra no site e opta por um curso e instituição, ele usa seus resultados na prova para fazer um novo cálculo. Portanto, a nota que vai aparecer em um curso pode ser diferente da nota de outro.

5. O que é a nota de corte?

É a pontuação mínima que as instituições adotam para cada curso. Se você optar por um curso para o qual sua nota não é suficiente, o sistema te avisa imediatamente e você deverá fazer outra opção. As notas de corte são calculadas pelo sistema uma vez por dia e levam em conta: número de vagas e candidatos; notas obtidas etc. A nota de corte final só é consolidada ao fim das inscrições.

6. Como são selecionados os candidatos?

Os candidatos são classificados em cada curso segundo as notas no Enem e “eventuais ponderações (pesos atribuídos às notas ou bônus)”, segundo informações disponíveis da página do Sisu, e de acordo com o número de vagas em cada curso. Se a nota do candidato for suficiente para as duas opções de vaga, ele será selecionado apenas na primeira opção.

7. Como funcionam as matrículas?

Entre 30 de janeiro e 7 de fevereiro, os candidatos devem fazer a matrícula nas instituições. Selecionados na primeira opção só terão esta oportunidade de fazer sua matrícula. Mesmo que não confirmem a matrícula na instituição, não serão selecionados novamente.

Selecionados na segunda opção, mesmo que confirmem a matrícula, podem participar da lista de espera do curso escolhido como primeira opção. Se o estudante for selecionado e se matricular no curso da primeira opção, a matrícula da segunda opção, se tiver sido feita, será automaticamente cancelada.

8. O Sisu tem lista de espera?

Sim. Se você não foi aceito nas duas opções de curso (ou apenas na segunda, mesmo que tenha feito a matrícula) e quiser tentar novamente, entre no site do Sisu entre 29 de janeiro e 7 de fevereiro para se inscrever na lista de espera. Atenção: a lista de espera só está disponível para a primeira opção de curso. Se houver vagas disponíveis, a instituição vai convocar os candidatos. Ou seja: se entrar na lista, acompanhe junto à universidade ou instituto as convocações para matrícula.

Cronograma completo

23/1 a 26/1: período de inscrições (as notas de corte serão divulgadas nos dias 24, 25 e 26)

29/1: resultado da chamada regular

29/1 a 7/2: prazo para participar da lista de espera

30/1 a 7/2: matrícula da chamada regular

9/2: convocação dos candidatos em lista de espera pelas instituições a partir desta data

Fonte: Lavras 24 Horas / Foto: Luis Fortes/MEC