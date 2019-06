Setor de supermercados gerou 600 postos de trabalho no Sul de Minas em 2018

Acontece em Pouso Alegre, no Sul de Minas até nesta quinta-feira, 27 de junho, 18º Super Encontro Varejista (Sevar), o maior e mais importante evento de varejo da região Sul de Minas. O evento que está ocorrendo no Pavan Eventos, tem como objetivo apresentar as estratégias de aquecimento da economia da região, tendo em vista que nos últimos anos, mesmo com a crise, o setor gerou 600 novos postos de trabalho com aberturas de novas lojas, garantindo a oportunidade do primeiro emprego aos jovens.

Durante o evento ainda serão discutidas as estratégias para a geração de emprego e renda para os próximos meses, além de fomentar novos negócios,atualização profissional e relacionamento comercial. O Sevar favorece ainda estratégias para fomentar a economia regional por meio da integração entre empresas fornecedoras e do varejo. Atualmente, a região demostra forte interesse por grandes redes supermercadistas como o Supermercados BH, Mart Minas e o Mineirão Atacarejo.

O principal momento para essa aproximação é a Mostra de Fornecedores, trata-se de uma feira com estandes onde os participantes poderão conferir as principais novidades em produtos e serviços apresentados ao mercado durante o evento.

CMCS – Uma das atrações neste ano foi mais um edição do Circuito Mineiros de Compras Sociais (CMCS), um projeto em parceria com o Governo de Minas e com o Sebrae. O objetivo é a inserção de produtos dos pequenos negócios como empreendimentos familiares, micro e pequenas empresas e cooperativas nas redes de supermercados, para que pequenos produtores de diferentes setores da economia possam comercializar seus produtos junto a grandes compradores, contribuindo para o desenvolvimento social e econômico regional.

Na programação de palestras, uma das novidades desta edição é a presença de João Batista, conhecido no mercado como “Professor JB”. Ele tem MBA em Gestão Estratégica de Negócios, é Especialista em Gestão Estratégica de Marketing e ostenta ainda a marca de 1.400 palestras de consultoria empresarial proferidas em 21 estados brasileiros. Em sua palestra, Professor JB vai abordar uma temática sobre definição de objetivos para a realização da vida pessoal e da projeção profissional no mercado. A palestra de JB será no dia 27, às 15h30.

O 18º Super Encontro Varejista Sul é organizado pela Associação Mineira de Supermercados (AMIS) e conta com o da Associação do Comércio e Indústria de Pouso Alegre (ACIPA).

Caravanas

O Sevar Sul a cada ano se renova com novidades e tendências para os supermercadistas e com o propósito de estimular a participação de empresários e profissionais do segmento, a AMIS estimula a organização de caravanas nas principais cidades da região para acesso ao evento.

As caravanas podem ser organizadas dentro da própria empresa ou reunindo proprietários e colaboradores de várias empresas próximas geograficamente.

Para mais informações sobre as caravanas, locais de partida e formação de caravanas, a AMIS dispõe de um canal de comunicação, o e-mail:relacionamento@amis.org.br ou pelo telefone: 31 2122-0500.

Solidariedade

O Sevar Sul também reforça a sua marca com ações sociais a cada vez que lança uma nova edição do evento pelas regiões do estado. Nesta 18ª edição no Sul de Minas, uma campanha de arrecadação de alimentos, produtos de higiene e de limpeza será realizada e todas as doações serão destinadas à CASA DE SÃO RAFAEL – Apoio ao paciente com câncer. A entidade, que está localizada no bairro Medicina, em Pouso Alegre, atua totalmente no serviço de assistência social aos pacientes com câncer e em tratamento, contando com a ajuda de profissionais voluntários e parceiros da comunidade.

Fonte: Dione Alves