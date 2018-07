Setor agropecuário alavanca geração de empregos na região em maio

O setor da agropecuária, impulsionado pela colheita de café, alavancou o número de contratações com carteira assinada em maio, provocando um saldo positivo na geração de empregos. Em relação ao mesmo período do ano passado, o setor gerou 38,2% a mais de empregos formais.

Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados esse mês pelo Ministério do Trabalho. Foram 669 vagas preenchidas em maio contra 484 no mesmo mês, porém do ano anterior. É o maior número de contratações em maio dos últimos três anos.

O mês marca o período de contratações para colheita de café, o que tradicionalmente eleva a geração de empregos em Alfenas. O impacto no balanço geral de empregos na cidade também foi positivo se comparado maio do ano anterior, quando foram registradas 979 contratações. Esse ano foram 1.181 novas vagas com carteira assinada.

Essa situação acarretou num saldo positivo nos cinco primeiros meses do ano. São 4.323 contratações desde janeiro contra 3.205 demissões – o saldo positivo no acumulado do ano chega a 1.118 vagas formais. No entanto, o saldo está abaixo do registrado no ano passado nessa época do ano, quando fechou maio com um acumulado de 1.671. O número de demissões naquele ano foi menor: 2.751 desligamentos.

Café

A Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé (Cooxupé, considerada a maior do setor no mundo, informou que o trabalho de colheita dos cooperados, que se iniciou oficialmente em 28 de maio, atingia 38,74% até a sexta-feira da semana passada (6 de julho).

No ano passado, nesta mesma época, o desempenho era de colheita de 45,50% do total. Em 2016, o resultado atingia 43,26% nesta mesma época. Para 2018, a meta da cooperativa é receber 5,4 milhões de sacas de 60 kg de café verde, tipo arábica. Por região de atuação, no Sul de Minas, o porcentual até o último dia 6 era de 43,67%.

Fonte: Alfenas Hoje / Foto: Reprodução Google