Coronavírus: SESMG confirma um óbito e outros 27 casos positivos na região

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Leopoldo Silva/Agência Senado

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), divulgou um novo balanço de casos do novo coronavírus na manhã desta sexta-feira (15). No novo balanço, entraram 27 registros e uma morte.

O óbito confirmado é de uma idosa de 77 anos, de Boa Esperança. A paciente tinha comorbidades e faleceu na última quarta-feira (13), em Lavras.

As outras confirmações foram em: Três Corações (+5), São Lourenço (+2), Toledo (+2), Caxambu (+2), Pouso Alegre (+1), Varginha (+1), Poços de Caldas (+1), Cambuí (+1), Itajubá (+1), Boa Esperança (+1), Passos (+1), São Sebastião do Paraíso (+1), Borda da Mata (+1) e Guapé (+1).

Algumas cidades registraram o primeiro caso positivo de Covid-19: Conceição do Rio Verde (2), Cachoeira de Minas (1), Careaçu (1), Córrego do Bom Jesus (1) e Santo Antônio do Amparo (1).

Novas confirmações feitas por prefeituras ainda não entraram no balanço oficial da secretaria. Caso do 41º em Varginha.

Após o novo balanço, Pouso Alegre segue liderando a lista de casos na região. Ao todo são 69 registros, sendo três mortes. Extrema vem logo em seguida, com 53 casos e três óbitos. *Varginha tem 39 registros, sendo uma morte. Poços de Caldas aparece com 28 casos e três óbitos.

Ao todo, o Sul de Minas tem 24 mortes e outros 499 casos positivos do novo coronavírus. Minas Gerais tem até o momento 4.196 casos confirmados de coronavírus, sendo 146 mortes. A partir do boletim desta quinta-feira (14), a SES-MG passou a divulgar o número de pessoas recuperadas pela doença no Estado. Conforme a secretaria, 1.956 pessoas já estão recuperadas.