SESMG confirma Sul de Minas com 128 casos sendo 11 mortes por coronavírus

Pin Compartilhar 0 Compart.

Redação CSul – Alisson Marques

A Secretaria de Estado de Saúde (SESMG) confirmou sete casos de coronavírus em novo boletim divulgado na manhã desta segunda-feira (20). Ao todo, são seis contaminações e uma morte entre os novos registros. Agora, a região conta com 11 mortes e outros 117 casos positivos.

No novo balanço, entraram a primeira morte em Extrema e outros dois casos. Além de dois casos em Pouso Alegre, um em Guaxupé e outro em Itanhandu.

Com o novo boletim, Pouso Alegre lidera o número de casos do novo coronavírus no Sul de Minas. A cidade tem 21 registros, com duas mortes confirmadas. Extrema tem 16 casos confirmados e uma morte. Varginha aparece com 11 notificações confirmadas e uma morte. Poços de Caldas apresenta oito casos confirmados e um óbito.

Ao todo, Minas Gerais tem 75.441 casos suspeitos, com 1.189 casos confirmados e 41 mortes por Covid-19.