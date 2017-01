Sesc oferece oficinas de artes visuais, músicas e teatro em Poços de Caldas

Durante o mês de janeiro, a unidade do Sesc em Poços de Caldas, oferece diversas atividades referente às “Oficinas de Férias”. A programação inclui abordagens nas áreas da música, dança, artes visuais e teatro. Podem participar pessoas de todas as idades. As inscrições são gratuitas.

Para os amantes da música, o Sesc prepartou oficinas de canto para crianças e adultos. Além de aulas de violão, que vão abordar os ritmos do instrumento e até uma oficina de solo livre. Além disso, a programação também inclui aulas de teatro, oficinas de interpretação e um workshop que abordará o núcleo de pesquisa teatral. A dança também terá espaço dentro da programação e vai desenvolver oficinas com diversos ritmos, que variam do hip hop, Jazz, e danças populares.

Já para quem gosta de artes visuais, as opções variam de oficinas de produção e criação de animes, produção de pinturas pop em caixas de pizza, além de atividades relacionadas aos Pokemons e personagens do filme Harry Potter.

Confira a programação completa:

MÚSICA

OFICINA DE CANTO CORAL INFANTIL | Coro destinado a crianças iniciantes em canto coral que querem aprender música de maneira prática e eficiente. Também serão trabalhados conceitos primordiais de técnica vocal necessários para se cantar em grupo, como: postura, respiração, colocação vocal, afinação percepção e timbre. | Data: 16/01 a 20/01 | 14h às 15h30 | Local: Salão Nobre | Inscrições gratuitas.

OFICINA DE CANTO CORAL ADULTO | Coro destinado a adultos iniciantes em canto coral, que querem aprender música de maneira prática e eficiente. Nesse coro serão também trabalhados conceitos primordiais de técnica vocal necessários para se cantar em grupo, como: postura, respiração, colocação vocal, afinação percepção e timbre. | Dias: 16/01 a 20/01 | 9h30 às 11h30 | Local: Salão Nobre | Inscrições gratuitas.

SOLO LIVRE PARA VIOLÃO | Introdução ao solo livre para violão, digitação básica, conceito de melodia, introdução ao estudo de tablatura, prática com solos fáceis e prática de conjunto. O objetivo é o desenvolvimento técnico do aluno, além da percepção e aplicação melódica. | Dias: 16/01 e 17/01 | 14h às 16h30 | Local: Salão Inconfidência | Carga horária: 6h | Pré-requisitos: o participante deverá trazer o violão; a partir de 12 anos | Inscrições gratuitas | 15 vagas.

DANÇA

OFICINA DE ESTILOS HIP HOP – DANÇAS URBANAS

Dias: 11/01 a 13/01 | 19h às 21h | Local: Salão Nobre | Carga horária: 8h | Pré-requisito: gostar de Hip Hop; a partir de 13 anos.

BOM BALANÇO | Baseado na dança estilo Jazz, a oficina busca ampliar o vocabulário corporal dos participantes.

Dias: 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 e 27 de Janeiro (de terça a sexta) | 19h30 às 20h30 | Local: Sala 205 | Carga horária: 12h | 15 vagas | Perfil de público: pessoas de todas as idades já familiarizadas com a dança.

DANÇAS POPULARES | Criação de identidade de gestualidade e construção de coreografias coletivas através das danças populares.

Dias: Turma 1 – 10, 12, 17, 19, 24 e 26 de Janeiro (terças e quintas); Turma 2 – 11, 13, 18, 20, 24 e 27 de Janeiro (quartas e sextas) | 14h30 às 16h | Perfil de público: acima de 20 anos | Carga horária: 9h | 15 vagas.

ARTES VISUAIS

SPACE ANIME | Produção e criação de animes

Data: 11/01 | 13h às 15h ou 17h às 21h | pré-requisitos: levar caneta nanquim ou de tinta preta | Classificação: 12 a 17 anos | Local: Oficina de Artes | Inscrições gratuitas | 12 vagas.

PINTURA AFRO | Breve história da arte afro e criações de pinturas em tela com tinta acrílica

Data: 11/01 | 19h às 21h | Pré-requisitos: levar tela para pintura tamanho 25×35 ou similar | Local: Oficina de Artes | Inscrições gratuitas | 12 vagas.

ARTE AFRO NA CAIXA| Breve história da arte afro e criações de pinturas em caixa de pizza com tinta acrílica

Data: 10/01 | 09h às 11h | Local: Oficina de Artes | Inscrições gratuitas | 8 vagas.

POKEMON KIDS ART | Produção com cores de pokemons

Dias: 10/01 e 12/01 | 13 às 15h | Classificação: 6 a 11 anos | Local: Oficina de Artes | Inscrições gratuitas | 12 vagas.

ARTE NA CAIXA | Produção de pinturas pop na caixa de pizza

Data: 10/01 | das 15h às 17h | Classificação: 6 a 11 anos | Local: Oficina de Artes | Inscrições gratuitas | 8 vagas.

POTTER ART| Produção de releituras modificadas de personagens dos filmes

Dias: 11/01 e 13/01 | 13h30 às 16h | Classificação: 11 a 17 anos | Local: Oficina de Artes | Inscrições gratuitas | 12 vagas.

SOMBRA E LUZ | Produção de partes do corpo utilizando sombra e luz

Data: 13/01 das 09h às 11h ou 16h às 18h | Pré-requisitos: levar lápis 6b | Local: Oficina de Artes | Inscrições gratuitas | 12 vagas.

