Ses-MG: Sul de Minas supera 1.900 casos de coronavírus

Pin Compartilhar 0 Compart.

Redação CSul/Foto: Reuters

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG) divulgou nessa quarta-feira (17), um novo boletim epidemiológico de Covid-19 no Estado. O Sul de Minas teve um aumento de 100 casos em relação ao boletim de terça-feira. Com isso, a região soma 1.920 registros confirmados de coronavírus. Dos novos casos, quatro são mortes, somando 63 óbitos na região.

Das novas mortes confirmadas, duas são em Lavras, uma em Santo Antônio do Amparo e outra em Jesuânia.

Além dos óbitos, entraram no novo balanço registros em: Poços de Caldas (11), Pouso Alegre (11), Três Corações (11), Cana Verde (8), Varginha (8), Poço Fundo (5), Paraisópolis (4), Três Pontas (4), Ibiraci (4), Guaxupé (3), Lavras (3), São João Batista do Glória (3), São Sebastião do Paraíso (3), Cambuí (2), Campanha (2), Itamonte (2), Itanhandu (2), Monte Sião (2), Nepomuceno (2), Cachoeira de Minas (1), Camanducaia (1), Córrego do Bom Jesus (1), Elói Mendes (1), Itaú de Minas (1), Machado (1) e Passos (1).

Alguns registros já confirmados por prefeituras ainda não entraram no boletim oficial do estado, caso da 5ª morte em Varginha.

De acordo com a SES-MG, Minas Gerais chegou a 23.347 casos confirmados de coronavírus, com 537 mortes. Outros, 12.695 pacientes já recuperaram da doença.