SES-MG: Sul de Minas supera 1.700 casos de Covid-19

Redação CSul/Foto: Reuters

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) divulgou na manhã desta sexta-feira (12), um novo boletim epidemiológico de registros de coronavírus no Estado. O Sul de Minas chegou a 1.715 casos, com 52 óbitos.

No novo balanço entraram um óbito em Lavras e um Itapeva. Alguns registros já confirmados por prefeituras ainda não entraram no boletim oficial, casos como a primeira morte em Campo Belo.

Outras cidades também tiveram confirmações no boletim desta sexta:

Extrema (16), Jacutinga (11), Poço Fundo (6), Pouso Alegre (6), Três Corações (5), Itajubá (3), Passos (3), São Lourenço (3), Varginha (3), Campanha (2), Ijaci (2), Três Pontas (2), Boa Esperança (1), Camanducaia (1), Cruzília (1), Elói Mendes (1), Guaxupé (1), Itanhandu (1), Lambari (1), Lavras (1), Maria da Fé (1), Munhoz (1), Santa Rita do Sapucaí (1) e São Sebastião do Paraíso (1).

Segundo a SES-MG, Minas Gerais tem até o momento dessa publicação 20.106 registros confirmados, com 446 mortes. Outras 9.822 pacientes já estão curados da doença.