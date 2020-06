SES-MG: Sul de Minas chega a 1.820 casos de coronavírus, com 58 mortes

Pin Compartilhar 0 Compart.

Redação CSul/Foto: Leopoldo Silva/Agência Senado

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) divulgou nessa terça-feira (16), um novo balanço de casos de Covid-19 em Minas Gerais. O Sul de Minas, chegou a 1.820 confirmações, sendo 58 óbitos oriundos da doença.

Duas novas mortes entraram no balanço oficial da secretaria: uma em Itajubá e outra em Córrego do Bom Jesus. A quinta morte em Varginha, já confirmada pela prefeitura ainda não foi registrada no boletim.

Além dos óbitos, também foram confirmados novos casos em Extrema (14), Boa Esperança (4), Guaxupé (4), Pouso Alegre (4), Bom Repouso (2), Jacutinga (1), Monte Sião (1) e Ouro Fino (1) e Conceição da Barra de Minas (1).

De acordo com a SES-MG, Minas Gerais tem 22.024 registros confirmados de Covid-19, sendo 502 mortes. Outros 11.826 pacientes já se recuperaram da doença.