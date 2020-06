SES-MG: Sul de Minas bate novo recorde de contaminações por coronavírus

Pin Compartilhar 0 Compart.

Redação CSul/Foto: Reuters

A região registrou mais um recorde negativo de casos do novo coronavírus. Segundo boletim oficial divulgado nesta segunda-feira (22), o Sul de Minas tem 2.401 casos confirmados e 74 mortes em decorrência do vírus. Completando o terceiro recorde dentro de cinco dias.

Outros dois óbitos foram confirmados na região, nas cidades de Boa Esperança e Cambuí. Em Boa Esperança, trata-se de uma mulher de 55 anos, a paciente veio a óbito no último domingo (21). Cambuí registrou a primeira morte, um homem de 76 anos, ele morreu no dia 21 de maio.

A SES-MG confirmou novos casos em; +22 Pouso Alegre, +15 Jacutinga, +12 Campos Gerais,+10 Guaxupé e Varginha, +8 Poços de Caldas, +7 Itajubá, +5 Itapeva e Lavras, +4 Cristina e Três Corações,+3 Alfenas, Camanducaia, Carmo do Rio Claro, Córrego do Bom Jesus, Elói Mendes e Ouro Fino,+2 Borda da Mata, Guaranésia, Itaú de Minas, Munhoz, Poço Fundo e Pratápolis, +1 Bom Sucesso, Botelhos, Cambuí, Caxambu, Claraval, Conceição do Rio Verde, Ipuiúna, Lambari, Muzambinho, Passa Quatro, Passos, Santa Rita do Sapucaí, Santana da Vargem, São Sebastião do Paraíso e Silvianópolis

Minas Gerais tem até o momento dessa publicação 28.918 confirmações de Covid-19, sendo 688 mortes. Outras, 17.040 pacientes já se recuperaram.