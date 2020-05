SES-MG confirma Sul de Minas com 773 casos, sendo 31 mortes por Covid-19

Pin Compartilhar 0 Compart.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Pixabay

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), divulgou nesta segunda-feira (25), um novo boletim de registros do novo coronavírus no Estado. Segundo a secretaria, o Sul de Minas tem até o momento 773 casos confirmados da doença, sendo 31 óbitos.

No boletim desta segunda-feira, entraram casos em:

Itamonte (2), Varginha (2), Pouso Alegre (1) e Toledo (1). Também foi registrado o primeiro caso em Coqueiral. Foi registrado também um óbito em Camanducaia.

Pouso Alegre segue liderando a lista de casos registrados no Sul de Minas, ao todo são 99 registros, sendo três mortes. Extrema vem logo em seguida, com 70 casos positivos, sendo três óbitos. Varginha aparece com 57 casos, com duas mortes (o falecimento de uma senhora de 74 anos no último sábado ainda não entrou no boletim oficial da secretaria.) Três Corações apresenta 51 casos, com uma morte.

Ao todo, Minas Gerais tem 6.962 casos confirmados de coronavírus, sendo 230 mortes. Outras 3.467 pessoas já estão recuperadas da doença.