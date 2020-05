SES-MG confirma Sul de Minas com 623 casos de coronavírus

Pin Compartilhar 0 Compart.

Redação CSul – Alisson Marques

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) divulgou na manhã desta quarta-feira (20), um novo boletim de registros de coronavírus no Estado. O Sul de Minas tem segundo o novo balanço 623 casos confirmados, sendo 26 mortes.

No novo balanço. foram registradas uma morte em Lavras e casos confirmados em:

Camanducaia (4), Varginha (4), Boa Esperança (2), Extrema (2), Pouso Alegre (2), Alfenas (1), Cambuí (1), Campos Gerais (1) e Três Corações (1). Também entraram no balanço as quatro primeiras confirmações em Candeias.

Após o novo boletim, Pouso Alegre segue liderando a lista de casos na região; ao todo, são 81 registros, sendo três mortes. Extrema vem logo em seguida com 62 casos, sendo três óbitos. Varginha aparece com 48 casos e uma morte (os dois novos registros confirmados no último boletim da prefeitura e a morte de uma enfermeira nessa segunda-feira (20), ainda não entraram no balanço oficial da secretaria). Três Corações soma 39 casos.

Até o momento, o Estado soma 5.286 casos confirmados de coronavírus, sendo 177 mortes. Outras 2.766 pessoas já estão recuperadas da doença.