SES-MG confirma 14ª morte e novos casos positivos; Números de confirmados superam 300 no Sul de Minas

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), divulgou um novo balanço na manhã desta quarta-feira (6). Os números de coronavírus no Sul de Minas já passam de 300. Uma nove morte em Extrema foi confirmada, além de outros 22 casos na região.

No novo balanço entraram casos em: Pouso Alegre (4), Poços de Caldas (3), Cambuí (2), Itajubá (2), Ouro Fino (2), São Sebastião do Paraíso (2), Três Corações (2), Arceburgo (1), Campo Belo (1), Itapeva (1) e Senador Amaral (1) e Wenceslau Braz (1).

A morte registrada pela prefeitura de Bueno Brandão ainda não entrou no boletim oficial da secretaria.

A SES-MG corrigiu ainda os números de Extrema. No balanço divulgado nesta terça-feira (5), o município aparecia com 41 casos e um óbito. Com a correção, ficou em 39 registros positivos e uma morte.

De acordo com o novo boletim, Pouso Alegre lidera a região com 46 casos, sendo três mortes. Extrema vem logo em seguida, são 41 confirmações, com dois óbitos. Poços de Caldas soma 24 registros positivos, sendo duas mortes. Varginha tem 21 casos positivos com um óbito.

Redação CSul – Alisson Marques