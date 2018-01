Serrania: Homem é baleado em tentativa de assalto e dirige até hospital

Um homem foi baleado em uma tentativa de assalto e dirigiu até conseguir socorro no Hospital de Serrania (MG). O caso aconteceu na tarde desta quarta-feira (2) na zona rural.

Segundo a Polícia Militar, a vítima chegou à fazenda quando uma das empregadas estava rendida, presa em um quarto, por um suspeito armado. Quando viu o homem no local, o suspeito o obrigou a amarrar a funcionária em uma cadeira.

Em um momento de distração do assaltante, o homem tentou pegar a arma deixada em cima da cama, mas foi baleado no abdômen durante luta corporal. Ferida com um tiro, a vítima foi dirigindo até o hospital e, de lá, foi encaminhada ao Hospital Alzira Velano, em Alfenas (MG). O homem está internado na UTI e o estado de saúde é estável.