Seritinga e Liberdade anunciam novas medidas em barreiras sanitárias para combater Covid-19

Redação CSul – Iago Almeida / Foto: Prefeitura de Liberdade (Prefeita Rita Rodrigues)

Ainda sem casos de Coronavírus, as prefeituras de Seritinga e Liberdade anunciaram novas medidas no combate à doença nos municípios. Agora, os visitantes que chegarem às cidades, deverão ser buscados pela família nas barreiras sanitárias, que foram montadas nas entradas.

Ainda de acordo com as Prefeituras, a família do visitante, que moram na casa onde ele irá ficar, deverão permanecer em isolamento social por sete dias, após assinar termo permitindo a entrada dos visitantes na cidade.

Em nota, a Prefeitura de Liberdade informou que “os casos de Covid-19 têm aumentado em cidades vizinhas, de modo preocupante e, por isso, precisamos reforçar nossas ações de prevenção e combate ao Coronavírus”.