Senar oferta cursos gratuitos no Sul de Minas

Pin Compartilhar 0 Compart.

Os interessados em cursar um dos cursos do Senar-MG (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), tem mais uma oportunidade de se candidatar as vagas, desta vez são ofertadas diversas vagas para cursos, oficinas e seminários totalmente gratuitos para cidades do Sul de Minas.

Confira as oportunidades:

CURSO DE OPERADOR DE MOTOSSERRA / DESDOBRAMENTO DE TORRAS

Data: 05/03 a 06/03/2020

Contato: Sindicato dos Produtores Rurais de Conceição do Rio Verde – Tel.: (35) 3335-1066

CURSO DE OPERADOR DE MOTOSSERRA / OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

Data: 02/03 a 04/03/2020

Contato: Sindicato dos Produtores Rurais de Conceição do Rio Verde – Tel.: (35) 3335-1066

CURSO PRODUÇÃO DE PRODUTOS DERIVADOS DO LEITE / BÁSICO

Data: 02/03 a 06/03/2020

Contato: Sindicato dos Produtores Rurais de Cachoeira de Minas – Tel.: (35) 3472-1203

CURSO PRODUÇÃO DE COGUMELO SHIITAKE / IMPLANTAÇÃO À COLHEITA

Data: 02/03 a 06/03/2020

Contato: Sindicato dos Produtores Rurais de Conceição do Rio Verde – Tel.: (35) 3335-1066

CURSO DE CLASSIFICAÇÃO E DEGUSTAÇÃO DE CAFÉ

Data: 02/03 a 06/03/2020

Contato: Sindicato dos Produtores Rurais de Elói Mendes – Tel.: (35) 3264-1344

CURSO DE TORRA DE CAFÉ

Data: 02/03 a 04/03/2020

Contato: Sindicato dos Produtores Rurais de Ilicínia – Tel.: (35) 3854-1383

CURSO MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA / COLHEDORA AUTOMOTRIZ DE CAFÉ / MANUTENÇÃO

Data: 02/03 a 05/03/2020

Contato: Sindicato dos Produtores Rurais de Campos Gerais – Tel.: (35) 3853-1530

CURSO DE SOLDA – ARCO ELÉTRICO / COM ELETRODO REVESTIDO

Data: 02/03 a 04/03/2020; 05/03 a 07/03/2020

Contato: Sindicato dos Produtores Rurais de Santa Rita do Sapucaí – Tel.: (35) 3471-1109

CURSO DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA / GUINDAUTO – MUNCK

Data: 02/03 a 04/03/2020; 05/03 a 07/03/2020

Contato: Sindicato dos Produtores Rurais de Carmo da Mata – Tel.: (37) 3383-1244

CURSO DE MANUTENÇÃO DO TRATOR

Data: 02/03 a 06/03/2020

Contato: Sindicato dos Produtores Rurais de Três Pontas – Tel.: (35) 3265-1664

CURSO DE DEFENSIVO AGRÍCOLA / MANUAL E TRATORIZADO

Data: 02/03 a 05/03/2020

Contato: Sindicato dos Produtores Rurais de Varginha – Tel.: (35) 3212-2417

CURSO DE SEGURANÇA NO TRABALHO E SERVIÇOS / TRABALHO EM ALTURA

Data: 035/03 a 04/03/2020

Contato: Sindicato dos Produtores Rurais de Três Pontas – Tel.: (35) 3265-1664

CURSO DE CUSTOS DE PRODUÇÃO

Data: 02/03 a 06/03/2020

Contato: Sindicato dos Produtores Rurais de Varginha – Tel.: (35) 3212-2417

CURSO DE PRODUÇÃO DE GELEIA REAL E RAINHAS

Data: 02/03 a 06/03/2020

Contato: Sindicato dos Produtores Rurais de Santa Rita do Sapucaí – Tel.: (35) 3471-1109

PROMOÇÃO SOCIAL

PLANTAS MEDICINAIS

Data: 02/03 a 06/03/2020

Contato: Sindicato dos Produtores Rurais de Ouro Fino – Tel.: (35) 3441-5500

PRODUÇÃO ARTESANAL DE ALIMENTOS

Data: 02/03 a 06/03/2020

Contato: Sindicato dos Produtores Rurais de Lambari – Tel.: (35) 3271-6505

PROJETO CONVIVER

Data: 02/03 a 03/03/2020 (03 turmas); 04/03/2020

Contato: Sindicato dos Produtores Rurais de Santo Antônio do Amparo – Tel.: (35) 99924-0603

SAÚDE DA MULHER

Data: 02/03 a 04/03/2020; 03/03 a 052/03/2020; 05/03 a 07/03/2020

Contato: AGRIFAM / Natércia – Tel.: (35) 99827-9347

Contato: Sindicato dos Produtores Rurais de Carmo de Minas – Tel.: (35) 3334-1392

Contato: Sindicato dos Produtores Rurais de Santo Antônio do Amparo – Tel.: (35) 99924-0603

Contato: Sindicato dos Produtores Rurais de Pedralva – Tel.: (35) 3663-1100

SOS PRIMEIROS SOCORROS NAS ESCOLAS

Data: 06/03/2020

Contato: Sindicato dos Produtores Rurais de Carmo de Minas – Tel.: (35) 3334-1392

Foto destaque: Senar