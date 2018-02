Senar oferecerá curso de recolhedora de café na região de Lavras

A cultura do café ocupa diversas áreas agrícolas em todo o Brasil. São produzidos vários tipos do grão, que atendem o mercado nacional e mundial. Maior produtor e exportador, o país está entre os dez principais setores exportadores, segundo dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

A estimativa é de que estejam plantados 2, 22 milhões de hectares do grão em todo o país. A grande maioria da produção brasileira vem do pequeno e micro produtor. A atividade é desenvolvida com base em rígidas legislações tanto trabalhistas quanto ambientais.

Para potencializar a produção e diminuir as perdas na lavoura, o Senar Minas oferecerá no primeiro semestre deste ano um novo curso: Recolhedora de Café.

De acordo com o gerente regional Celso Vieira, o treinamento visa potencializar a cultura do café na região, que é referência na produção do grão. “A demanda pelo curso já é grande. A gente espera capacitar o maior número de produtores e trabalhadores rurais possíveis. O treinamento vai proporcionar para o cafeicultor um trabalho com mais rendimento, qualidade e segurança”, disse Celso.

Esta semana, Celso e o instrutor Luiz Carlos Dias Carvalho estão reunidos no escritório regional, onde trabalham na elaboração do plano instrucional do curso. Com o treinamento o participante ficará habilitado para trabalhar com maior segurança e menos perda.

Uma das fases da colheita do café é recolher o grão que está no chão, que cai pelo processo natural de maturação desuniforme ou no processo de colheita mecanizada e manual. E a perda nessa fase chega ser de 10 a 20%, isso se o produtor utilizar de técnicas adequadas. “O curso vem preparar os produtores e trabalhadores para retirar esse café do chão obtendo melhor qualidade e evitando o aparecimento de pragas e doenças na lavoura”, explica o instrutor.

O curso será específico para trabalhar com a recolhedora de café. A princípio serão 16 horas de treinamento. Poderão participar entre 6 a 8 produtores e/ou trabalhadores. A programação utilizada segue os critérios exigidos pelo Ministério do Trabalho. A metodologia de ensino também segue os padrões de excelência dos cursos oferecidos pelo Senar.

Fonte: Lavras 24 Horas / Foto: Reprodução