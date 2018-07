Senac EAD abre 25 polos de graduação a distância em MG

Interessados podem se inscrever em um dos 13 cursos disponíveis nas áreas de comércio, educação, gestão, informática e meio ambiente

O Centro Universitário Senac atingiu a marca de 269 polos, credenciados pelo Ministério da Educação (MEC), para apoiar atividades dos cursos de graduação a distância distribuídos pelo Brasil. Desse total, 25 novas unidades foram abertas em Minas Gerais, que contava anteriormente apenas com um polo, em Uberlândia, para oferta desses cursos.

Os interessados nas áreas de comércio, educação, gestão, informática e meio ambiente têm à sua disposição 13 cursos de graduação, como Tecnologia em Gestão Comercial, Licenciatura em Pedagogia, Tecnologia em Marketing, Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação e Tecnologia em Gestão Ambiental. As inscrições podem ser feitas até o dia 20 de agosto pelo Portal Senac EAD. Para participar do processo seletivo, basta escolher o polo de seu interesse, fazer login e selecionar o curso de sua preferência.

Os cursos de graduação em tecnologia, bacharelado ou licenciatura do Senac EAD têm duração entre dois e quatro anos. Além disso, as aulas são ministradas totalmente pela internet, sendo preciso realizar duas avaliações presenciais por semestre em um dos polos escolhidos.

Formas de ingresso

Para se inscrever no processo seletivo, basta acessar o portal do Senac EAD, escolher o polo de interesse, fazer o login e selecionar o curso à sua escolha. Após optar pelo curso, o interessado pode utilizar a nota de redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), além de ter opção de ingresso por Portador de Diploma, de modo que quem já possui diploma de graduação pode realizar a matrícula automaticamente. A entrada no curso também pode ser feita por meio da realização de uma Redação on-line, sobre o tema sinalizado no edital, ou após processo de seleção de transferência interna de outras unidades do Senac.

Flexibilidade

O formato a distância oferece flexibilidade nos horários de estudo, respeitando o ritmo de aprendizagem do aluno e desenvolvendo competências que são valorizadas no mundo do trabalho, como organização, pró-atividade e responsabilidade, além de possibilitar a conciliação entre a vida profissional e acadêmica.

Confira os polos de graduação em Minas Gerais:

Sobre o Senac EAD

Com mais de 70 anos de atuação em educação profissional, o Senac foi pioneiro no ensino a distância no Brasil. A primeira experiência nesta modalidade se deu em 1947 com a Universidade do Ar, em parceria com o Sesc, que ministrava cursos por meio do rádio.

A partir de 2013, com o lançamento do portal Senac EAD, a instituição ampliou a sua atuação em todo o país. Hoje, oferece um amplo portfólio de cursos livres, técnicos, de graduação, pós-graduação e extensão a distância, atendendo todo o Brasil e apoiados por mais de 300 polos presenciais para avaliações de cursos de pós-graduação e mais de 260 para graduação.

Acesse a programação completa de cursos do Senac EAD em www.ead.senac.br.

Fonte: Senac / Foto: Reprodução Google