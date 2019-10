Seis pessoas são presas em operação da PM em Elói Mendes

Pin Compartilhar 0 Compart.

Na manhã de sexta (4), as equipes do 24° Batalhão de Polícia Militar realizaram uma operação com o objetivo de suprimir o crime em Elói Mendes.

A operação é resultado de um trabalho de investigação de mais de 3 meses, com levantamentos e apurações do disque denúncia.

A PM solicitou ao poder judiciário mandados de busca domiciliar, os quais foram cumpridos nesta data, durante as diligências realizadas. Seis pessoas foram presas e vários materiais ilícitos foram apreendidos.

Durante a ação, os policiais encontraram 58 micro tubos de cocaína, quatro buchas de maconha, munições calibe .22, dois celulares, nove pedras de crack, quatro relógios de pulso e R$ 757,00 em dinheiro.

Os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia.

Fonte: Café Mutuca / Fotos: PM