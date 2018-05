Secretários e servidores da Prefeitura são ouvidos pelo MP em Três Pontas

Os cincos servidores presos nessa terça-feira (15), foram ouvidos na sede do Ministério Público da Comarca de Três Pontas. Eles são acusados de participar de um esquema fraudulento que desviava dinheiro público da Prefeitura de Três Pontas. As investigações são do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), núcleo Varginha, com apoio da 3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Três Pontas.

Durante toda a manhã dessa quinta-feira (17), empresários e servidores foram ouvidos pelos promotores de Justiça que investigam o caso. A tarde, os dois secretários de governo e os três servidores que ocupam cargos de confiança na Administração foram levados até o MP. A Polícia Militar precisou montar um forte esquema de segurança para a chegada e saída deles. Muita gente se aglomerou em frente a sede e a rua precisou ser fechada. Quando eles desceram, os moradores gritaram. Os mais hostilizados, foram os secretários de Transportes e Obras José Gileno Marinho e o de Fazenda Roberto Barros de Andrade.

Chegaram primeiro, as 14:45, os servidores Ralph Duarte Funchal, que atua na Secretaria de Indústria e Comércio e o Chefe da Divisão de Tesouraria, Nicésio Campos Silva. Depois de 10 minutos, a mesma viatura conduziu Gileno Marinho, Roberto Andrade e o chefe da Divisão Mat.Pat.Serv.Gerais, Francisco Henrique de Araújo. Familiares e advogados estiveram no MP.

O trabalho de investigação do Ministério Público começou a quatro meses. No início de maio, alguns funcionários da Prefeitura foram chamados a prestar esclarecimentos sobre como eram feitos os contratos de compras de peças e o fornecimento de combustíveis.

