Secretário executivo do CissulSamu ministra palestra no Abramede

Acontece entre esta terça-feira (25) e sexta-feira (28), no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza, o VI Congresso Brasileiro de Medicina de Emergência Adulto e Pediátrico – Abramede 2018.

Congresso é considerado o maior evento da América Latina e conta com a participação dos maiores especialistas do país e do exterior em Medicina de Urgência e Emergência.

O secretário executivo do CissulSamu – Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul de Minas, Jovane Ernesto Constantini é um dos convidados a fazer parte do corpo docente no evento e irá ministrar palestra no dia 26/09, às 9h15, com o tema Samu no Brasil – Foco em Soluções, Não em Problemas.

Jovane é especialista em Gestão Pública, participou do processo de implantação do CISSUL SAMU desde 2013. Foi membro da Comissão da Implantação do Serviço Aeromédico Avançado de Vida (SAAV) no Consórcio.

Além de estar a frente da administração da instituição, é membro efetivo do Comitê de Urgência e Emergência da Região Ampliada do Sul de Minas desde 2015.

Na palestra Abramede 2018, Jovane irá explanar sobre a estrutura organizacional do CissulSamu, apresentar as soluções definidas pelas equipes que lidera para gerir os custos de maneira eficiente, as mudanças e ações que impactaram no melhor desempenho das atividades administrativas e operacionais, medidas essas que têm sido altamente eficazes para driblar as crises no setor de saúde e seguir prestando atendimento de urgência e emergência com a máxima eficiência.

Para o secretário executivo, “o dinheiro público deve ser respeitado em todas as esferas (federal, estadual ou municipal), seja R$ 0,01 ou R$ 1.000.000.000,00, independente do valor utilizamos cada centavo a favor da saúde no Sul de Minas. Nós, do CissulSamu além de respeitarmos, realizamos investimentos em ações na assistência e valorizamos nossos profissionais, com eficiência e transparência na mais nobre das missões, salvar vidas!”, afirmou.