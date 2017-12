Secretário contesta mandado de busca e apreensão contra a Prefeitura de Pouso Alegre

O secretário de gabinete de Pouso Alegre (MG), José Dimas Fonseca, contestou o cumprimento de um mandado de busca e apreensão realização na Prefeitura Municipal nesta segunda-feira (11). Ele nega que a ação foi realizada por fraude no processo de licitação para contratação de uma empresa pra fazer asfaltamento de ruas da cidade.

“O processo foi feito de forma legal. E o que se apura na Polícia Civil é a ameaça de um empresário a outro, totalmente alheio às atitudes da prefeitura no processo licitatório”, afirmou.

O mandado de busca e apreensão foi pedido pela Polícia Civil. A Prefeitura de Pouso alegre diz não entender o motivo da ação, já que todas as cópias de documentos exigidos pela Justiça foram entregues no dia 31 de outubro.

O delegado Rodrigo Dias Bartoli disse o processo corre em segredo de Justiça e, portanto, ele não pode dar mais detalhes do inquérito. Bartoli, no entanto, confirmou que há suspeitas de fraude no processo licitatório.