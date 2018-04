Secretaria de Educação de Seritinga abre inscrições para ‘Programa Mais Alfabetização’

A Secretaria de Educação de Seritinga informa que estão abertas as inscrições para o processo seletivo e cadastro de interessados em atuar como Agentes de Alfabetização no âmbito do Programa Mais Alfabetização, a ser realizado em parceria com o Ministério da Educação.

Os selecionados serão contratados por tempo determinado, sendo um trabalho temporário, e deverá cumprir uma carga horária de 5 horas semanais, fazendo jus a uma bolsa mensal de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) a título de ressarcimento de despesas, exclusivamente nos meses em que houver prestação de serviços, no âmbito do programa. As inscrições começam no dia 24 de abril e terminam no dia 26 de abril, segundo o edital.

Você pode consultar os documentos relacionados ao processo seletivo acessando o menu Transparência/Concursos e Processos seletivos/Agentes de alfabetização 2018 e consultar mais informações no site da prefeitura: www.seritinga.mg.gov.br

Fonte: Prefeitura de Seritinga