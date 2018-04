Secretaria de Cultura de Alfenas oferece curso gratuito de cinema

A Secretaria de Educação e Cultura de Alfenas promove dois cursos de técnicas básicas de cinema, um projeto intitulado “Cinema no Pano”. Serão ao todo 12 oficinas, cada uma com 3 horas de duração, e já se encontram abertas as inscrições para a 1ª etapa do curso em Alfenas.

O curso começa no dia 09 de abril e vai até o dia 13, no Distrito de Barranco Alto, na Escola Abrão Adolpho Engel. As inscrições serão feitas na própria escola do bairro, e para isso, basta apenas preencher a ficha de inscrição na escola. O curso é gratuito e podem participar crianças a partir de 10 anos e também pessoas da comunidade.

Os alunos durante as oficinas vão ter conhecimentos básicos nas seguintes modalidades: história do cinema, criação de roteiro, interpretação, técnicas de Stop Motion e gravação de um curta.

O projeto

O Cinema no Pano é um projeto que leva a sétima arte, onde o acesso à cultura de produção audiovisual é pouco estimulado e desenvolvido. Para isso, foi criado um processo de aprendizagem de realização de filmes, e os protagonistas são as pessoas de uma cidade ou um bairro, onde o cinema custa a chegar. Sendo oferecido da forma mais simples os conceitos básicos para a realização de um curta metragem e todos os envolvidos podem participar, exercendo várias funções dentro de uma equipe em um set de filmagem.

O curso será ministrado pelo professor Patrick Móyses, formado em Publicidade e Propaganda e pós-graduado em Cinema e Linguagem Audiovisual. Com especialização em cinema em Buenos Aires, na Argentina, há quatro anos criou o Projeto Cinema no Pano, que trabalha com jovens de vários bairros da cidade de Três Corações, sendo premiado em vários festivais com os curtas produzidos dentro do projeto. Em 2018, o Projeto Cinema no Pano estreou o curta-metragem Simples Papel na rede cinema da região.

Cronograma de oficinas de cinema

Oficinas:

1º Dia (segunda – feira) – dia 09 de abril – Início às 15 horas

Tema: História do Cinema: como surgiu, como foi criado?

Os alunos irão participar de uma oficina de Stop Motion, o Cinemassinha. Será utilizado massinha de modelar, criando cenário e personagens.

Duração de 3 horas.

2º Dia (terça –feira) – dia 10 de abril – Início às 15 horas

Tema: Roteiro – Como transformar uma ideia em história e formatar em roteiro?

Os alunos serão divididos em equipes e irão criar e desenvolver o roteiro juntos.

Utilizará técnicas para ensinar a criar um argumento e roteiros a partir deles.

Será utilizado o meio onde elas vivem e as histórias da comunidade para criar as narrativas, podendo ser ficção ou documentário.

Duração de 3 horas.

3º Dia (quarta- feira) – dia 11 de abril – Início às 15 horas.

Tema: Interpretação para TV e Cinema e equipe de Filmagem.

Os alunos serão divididos em suas respectivas funções: ator, diretor, produtor diretor de fotografia, maquiador e figurinista.

Duração de 3 horas.

4º Dia (quinta – feira) – dia 12 de abril – Início às 15 horas.

Tema: Como preparar para filmagens.

Aulas sobre locação e figurino. Os alunos irão escolher as cenas e os lugares para gravar dentro da própria comunidade. Também haverá ensaio geral das falar e movimentos.

Duração de 3 horas.

5º Dia (sexta – feira) – dia 13 de abril – Início 9h e as 15 horas

Tema: Dia de filmagens

Os alunos irão contracenar e gravar. Os textos estarão decorados, as roupas dos figurinos prontas e os locais de locação preparados para receber os alunos e os equipamentos.

Duração: 3 horas pela manhã e 3 horas na parte da tarde, as turmas serão divididas para que todos possam participar.



Sobre as exibições:

As exibições dos curtas produzidos durantes as oficinas serão agendas para maio, além da exibição, os alunos irão receber os certificados de conclusão do curso.

Fonte: Alfenas Hoje / Foto: Reprodução