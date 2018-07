Sebrae Minas oferece orientações online para quem quer empreender no segmento de alimentação

Em agosto, programação do Calendário Temático inclui webinars com empresários e especialistas deste mercado

Em Minas Gerais, aproximadamente 132 mil pequenos negócios optantes do Simples Nacional apostam no setor de serviços de alimentação fora do lar (fonte: Receita Federal). São ambulantes, restaurantes, bares, lanchonetes, cantinas e buffets entre outros negócios ligados ao segmento alimentício. Diante desse mercado que não para de crescer, o Sebrae Minas promove, no mês de agosto, o Calendário Temático com uma programação especial de capacitações voltadas para o setor de Alimentação.

Confira a programação gratuita e inscreva-se: www.sebrae.com.br/minasgerais .

As capacitações serão oferecidas pelas mídias sociais e pelo site do Sebrae Minas. Haverá ainda a divulgação de material gratuito no blog da institucional e atividades presenciais espalhados por todo o estado.

No dia 2 de agosto, quinta-feira, às 9h, os empreendedores poderão assistir ao vivo pelo Youtube do Sebrae Minas uma entrevistaonline com os empresários Eduardo Pimentel e Fernanda Abdallah, do Restaurante Feijão Maletta.

Já no dia 14, será divulgada o vídeo exclusivo da palestra Tudo sobre negócios de alimentação, com a diretora do Instituto SENAI de Tecnologia em Alimentos & Bebidas, Regina Lúcia Sugayama.

No dia 23 será publicada, no blog do Sebrae Minas, uma entrevista com a especialista do Sebrae Minas Simone Lopes, que dará várias dicas de gestão para os negócios do segmento.

Durante todo o mês, pelo site do Sebrae Minas, os interessados poderão fazer download de cartilhas e e-books sobre: Dicas para negócios de alimentação , Padaria – Fatores-chave de sucesso na panificação e Gestão e gerenciamento de resíduos para food trucks, quiosques, bares e restaurantes.

Programação online

2 de agosto

9h – Entrevista com os empresários Eduardo Pimentel e Fernanda Abdallah, do Restaurante Feijão Maletta

14 de agosto

Vídeo Tudo sobre alimentação com a diretora do Instituto SENAI de Tecnologia em Alimentos & Bebidas, Regina Lúcia Sugayama

23 de agosto

Post especial de entrevista com especialista do segmento

Inscrições gratuitas e programação completa no site www.sebrae.com.br/minasgerais

Calendário Temático 2018

Agosto | Alimentação

Setembro | Turismo e Artesanato

Outubro | Tecnologia e Inovação

Novembro | Agronegócios

Fonte: Sebrae Minas / Foto: Reprodução