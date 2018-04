Saúde intensifica vacinação contra HPV, Meningite C e Tríplice Viral em Alfenas

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Epidemiológica de Alfenas, começou a nova temporada de vacinação e aderiu à campanha do Ministério da Saúde com o objetivo de aumentar a cobertura vacinal dos adolescentes de 9 a 14 anos contra o HPV (Papiloma Vírus Humano) e a Meningite C (Meningocócica C).

O Ministério da Saúde realiza uma campanha para intensificação da vacinação neste público e a Vigilância Epidemiológica do município deu início em março ao trabalho que será realizado nas escolas das redes pública e particular.

A ação é uma continuação do que já foi feito em agosto do ano passado, quando as equipes de saúde foram até estas mesmas escolas para aplicar a primeira dose contra o HPV.

A imunização contra o HPV é feita em duas doses que devem ser aplicadas no intervalo de seis meses. Para dar continuidade aos trabalhos e garantir que todos os jovens recebam a imunização completa, as equipes estão voltando às escolas, aplicando a segunda dose para quem já tomou a primeira. Também será oferecida a primeira dose para quem ainda não foi vacinado contra o HPV, e avaliado o cartão para a Meningite C e Tríplice viral.

Faixa etária

Neste ano, o Ministério da Saúde ampliou a faixa etária da vacina contra a meningite C, que agora passa a ser 11 a 14 anos. Antes, a imunização era para a faixa etária de 12 a 13 anos. Em todas as faixas etárias citadas, pode ser aplicada a tríplice viral. Todas estas vacinas fazem parte do calendário nacional de vacinação e por isso são oferecidas o ano inteiro, nas salas de vacina de cada município. A campanha tem foco na mobilização com o objetivo de aumentar a adesão do público-alvo à vacinação.

Para a Referência de Imunização, Cyomara Bianchini, essa ação trata-se de uma iniciativa da Secretaria de Saúde que mobiliza as equipes de Saúde da Atenção primária, por fazer parte dos princípios de prevenção e de promoção de saúde. É muito importante que haja adesão e comprometimento dos pais, ou responsáveis, e das escolas, acrescenta Cyomara.

A ação também faz parte do PSE (Programa Saúde na Escola). Os estudantes de escolas não atendidas pela iniciativa podem procurar uma das salas de vacinas que oferecem além destas vacinas, todas as vacinas do calendário, e, no momento, está disponível duas salas com horário estendido de 8 às 19 horas no Ambulatório Aparecida e São Vicente.

Conheça as doenças:

O HPV é uma doença que se instala na vagina, ânus, boca e cabeça do pênis, que causam verrugas e câncer.

A TRÍPLICE VIRAL – Contra sarampo, caxumba e rubéola, que são doenças infecciosas, altamente contagiosas.

MENINGO C – Previne contra forma grave de meningite tipo B, altamente contagiosa, podendo causar morte ou sequelas.

Fonte: Alfenas Hoje / Foto: Reprodução