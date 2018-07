São Thomé das Letras – Mostra de Curtas-Metragens tem inscrições prorrogadas até 1º de agosto

São Thomé das Letras é conhecida mundialmente pelo seu misticismo. A cidade, incrustrada nas montanhas do Sul de Minas, movimenta a cena cultural e turística da região com diversos shows musicais e, a partir deste ano, abraça também o cinema com o I Curta São Thomé.

O evento será realizado de 6 a 9 de setembro e os cineastas podem inscrever suas produções até o dia 1º de agosto pelo site: http://curtasaothome.com.br .

Nesta primeira edição, a mostra de curtas-metragens de São Thomé das Letras aborda obras realizadas no Brasil ou de autores brasileiros realizadas no exterior nos gêneros de ficção, documentário, animação, vídeo experimental e infantojuvenil. O tempo de duração dos filmes deve ser de até 25 minutos.

Para exaltar o clima místico e mágico da cidade, a mostra inclui uma premiação por voto popular à categoria “fantástico”. De acordo com Bruno Maia, da Braia Produções, a inclusão dessa modalidade objetiva a ressaltar os mistérios que envolvem a cidade. “São Thomé das Letras é um lugar especial onde as belezas naturais se encontram com a magia de seres e situações fantásticas. Então, resolvemos destacar essa temática para valorizar essa ‘vocação’ da cidade”, explica.

Os filmes selecionados para o I Curta São Thomé serão exibidos na praça central de São Thomé e em locais parceiros. A programação destaca a “sessão da zero hora” com obras de terror e ficção.

“Será como ‘a hora da bruxa’. Afinal, bruxas voam pelos céus noturnos de São Thomé”, brinca Bruno Maia. Os locais das sessões serão divulgados no site oficial do evento.

O I Curta São Thomé é uma realização conjunta da Braia Produções e da Viraminas com o patrocínio do Governo de Minas Gerais. O regulamento da mostra está disponível no site http://curtasaothome.com.br.

Foto: Willian Braga