São Lourenço recebe hoje as competições dos Campeonatos Brasileiros de Barismo

Cerca de oito mil pessoas devem prestigiar a programação do evento, movimentando em torno de R$ 2 milhões

Reconhecido tradicionalmente por suas riquezas hidrominerais, o munícipio de São Lourenço (MG) se transformará na cidade do café durante o 17º Campeonato Brasileiro de Barismo, entre os dias 17 e 19 de agosto. Com o objetivo de promover e expandir a apreciação do café, o evento contará ainda com uma programação variada e promete agradar os apaixonados pela bebida. O encontro gratuito será realizado na Praça Brasil e espera receber um público de oito mil pessoas, que deve movimentar cerca de dois milhões de reais na cidade e região.

Para Milton Furtado, diretor da Production Eventos e organizador do evento, os pontos turísticos e a cena cultural da cidade foram os atrativos para a realização de mais uma edição. “O munícipio possui características marcantes em sua história e cultura, fatores que contribuíram positivamente para o sucesso, por isso, apostamos em um formato diversificado que reúne várias atrações e atividades para o público, além de promover a experimentação do café nas mais diversas formas de consumo. Sem dúvida, o café é uma das bebidas mais apreciadas no mundo e, além disso, queremos ressaltar todas as belezas naturais da cidade, valorizando assim o turismo de aventura”.

O público poderá acompanhar ainda as competições do “17º Campeonato Brasileiro de Barismo”. Os vencedores do Campeonato Brasileiro de Latte Art, de Coffee in Good Spirits e de Brewers (Café Filtrado) participarão do Campeonato Mundial, que será realizado em Belo Horizonte. A programação inclui ainda palestras de especialistas como Edgard Bressani, autor do livro “Guia do Barista”, Helcio Junior, da Unique Cafés Especiais, workshops e mesas redondas. As apresentações musicais ficam por conta da produção do Coffee Music, que traz artistas de renome como Mark Lambert, Zamat Blues Band, Júlio Bittencourt Trio, Savoy Trio Blues e a Banda Dino. A inovação também marcará presença durante o evento em 15 estandes especializados para o setor cafeicultor.

De acordo com Helcio Junior, um dos idealizadores do evento e fundador da Unique Cafés Especiais e Rota do Café Especial, a iniciativa visa fomentar o circuito de eventos especializados, aproximando o café especial do grande público. “Por meio de palestras e workshops trazemos conhecimento ao consumidor sobre o produto e quebramos o paradigma de que os cafés especiais são apenas para degustadores profissionais. A cidade de São Lourenço está localizada próximo à Serra da Mantiqueira, considerada uma das principais regiões produtoras de cafés especiais. Além disso, é uma ótima oportunidade para o público aproveitar as boas opções de hotéis e os passeios turísticos da região.”

O 17º Campeonato Brasileiro de Barismo é apresentado pela Nespresso, realizado e organizado pela Production Eventos e Rota do Café Especial, com o patrocínio da Unique Cafés, o copatrocínio da Cervejaria Backer, 3 Corações, Pressca, CarmoCoffees Rota da Cachaça, Supermercado Carrosel e Cheirim Bão. O evento conta com equipamentos oficiais da Grancoffee e Bunn e o apoio da Prefeitura Municipal de São Lourenço, Secretaria de Municipal de Turismo, Convention Visitor Bureau de São Lourenço, Revista Vitrine e Raimax. O São Lourenço Coffee Music é promovido por BSCA Cafés Especiais do Brasil e ApexBrasil.

Programação completa

17/08 – Sexta-feira

05h45 – Voo de Balão. Local: Fazenda Sertão

Local: Praça Brasil

9h – Rota do Café Especial (Do pé a xícara) – Agendamentos no estande ou no site da Rota do Café Especial

9h – Início dos campeonatos

9h30 – Abertura oficial dos “Campeonatos Brasileiros de Barismo” – Vanusia Nogueira, diretora executiva da Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA)

10h – Abertura dos estandes

10h – Boas-vindas com Helcio Junior (Unique Cafés) – Tema: “O café especial como única bandeira”

10h30 – Bate-papo com Luiz Salomão (Bunn) e Eduardo Fernandes (Grancoffee) – Tema: “Soluções em equipamentos para cafeterias”. Mediadora: Kelly Stein (Podcast Coffea)

14h – Rota do Café Especial (Do pé a xícara) – Agendamentos no estande ou no site da Rota do Café Especial

16h – Palestra com Edgard Bressani, autor do livro “Guia do Barista” – Tema: “Café – passado, presente e futuro”

17h – Bate-papo com Litiene (Capuccino e Cia) e Igor Saringer (Youtuber) – Tema: “Mídia Digital – possibilidade e oportunidades”

20h – Cerimônia oficial de abertura

20h – Show Zamat Blues Band

22h – Show Júlio Bittencourt Trio

18/08 – Sábado

05h45 – Voo de Balão. Local: Fazenda Sertão

Local: Praça Brasil

9h – Rota do Café Especial (Do pé a xícara) – Agendamentos no estande ou no site da Rota do Café Especial

9h – Início das competições do “Campeonatos Brasileiros de Barismo”

10h – Abertura dos estandes

10h – Palestra com Conrado Biliero (Mestre em Gado de Leite) – Tema: “O leite e seus diferenciais na qualidade”

11h – Palestra com Fabiana Carvalho (Pós-doutora e Neurocientista) – Tema: “Percepção multissensorial de sabor em cafés”

Local: Unique Store (2° Piso)

14h – Workshop com Ana Silvia Valadão – Tema: “Brownie e cookie de café”.

Local: Praça Brasil

14h – Rota do Café Especial (Do pé a xícara) – Agendamentos no estande ou no site da Rota do Café Especial

16h – Palestra Empreendedorismo com Antônio Alberto – Case “Jeito Caseiro Alimentos” e palestra Magma (Sebrae)

20h – Anúncio dos finalistas “Campeonatos Brasileiros de Barismo”

20h30 – Show Abraham Assis e Chico Botelho Jazz Duo

22h – Show Mark Lambert

19/08 – Domingo

05h45 – Voo de Balão. Local: Fazenda Sertão

Local: Praça Brasil

9h – Rota do Café Especial (Do pé a xícara) – Agendamentos no estande ou no site da Rota do Café Especial

9h – Final do “Campeonatos Brasileiros de Barismo”

10h – Abertura dos estandes

10h30 – Mesa Redonda com Eduardo Simões (Scada Café) e Junior (Grão Raro) – Tema: “Mercado de cafeterias e franquias – desafios e aprendizados”. Mediadora: Mariana Proença (Revista Espresso)

16h – Palestra CarmoCoffees

17h – Palestra Nespresso

18h – Resultado e premiação do “Campeonatos Brasileiros de Baristas”

19h – Show com a Banda Dino

Fonte: Rede Comunicação de Resultado / Foto: Reprodução Google