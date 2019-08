São Lourenço Coffee Music é a melhor dica para quem curte um cafés de excelência e boa música

Pin Compartilhar 0 Compart.

Nos dias 16, 17 e 18 de agosto, a aconchegante cidade do Circuito das Águas será palco do Campeonato Brasileiro de Barismo com uma extensa programação em torno da cultura do café

O Brasil é o maior produtor e exportador de café no mercado mundial e ocupa a segunda posição entre os países consumidores da bebida. E Minas lidera a produção nacional, com 50% do café brasileiro, e é uma das principais fontes de cafés especiais do País.

Esses dados já justificam a realização de um dos maiores eventos que envolve a cultura do café nos próximos dias 16, 17 e 18 de agosto, quando acontece o São Lourenço Coffee Music, na aconchegante cidade no Sul de Minas Gerais.

Segundo o diretor da Production Eventos, Milton Furtado, organizador do São Lourenço Coffee Music, Minas Gerais ocupa uma posição de destaque no cenário do café no Brasil e, por isso, é o palco ideal para a realização de um evento importante como este, que inclui ainda duas modalidades dos Campeonatos Brasileiros de Barismo.

“Os principais baristas do Brasil estarão em São Lourenço, porque além da relevância nacional, a prova levará os vencedores a representar o Brasil no Campeonato Mundial em 2020”, observa o organizador.

O Campeonato Brasileiro de Barismo será disputado nas categorias Coffee in Good Spirits, que destaca as habilidades de mixologista do barista, com a combinação de cafés e bebidas alcóolicas; e Latte Art, na qual os profissionais devem demonstrar criatividade na execução de desenhos no café, utilizando leite.

Em torno dos Campeonatos, a Production Eventos montou uma extensa programação para quem quiser curtir o fim de semana, com uma boa música e atividades relacionadas com a cultura do café, tais como workshops, palestras, rota do café especial (para as pessoas acompanharem todo o processo de produção, do pé à xícara), Coffee Sunset (pôr do sol com café) e até um voo de balão sobre a Fazenda Sertão, uma das principais propriedades produtoras da região.

Os Campeonatos Brasileiros de Barismo serão realizados nos dias 16, 17 e 18 de agosto, na Praça Brasil, que fica no centro de São Lourenço, num espaço de 2.000m². No local, as pessoas poderão participar de workshops com Mariana Proença, da Revista Espresso, que vai falar sobre o tema “Cafeterias e Tendência de Consumo”; com Francisco Rabelo, mestre e instrutor de torra, que vai abordar o tema “A Ciência da Torra”; e com Luiz Paulo Filho, diretor da Exportadora Carmocoffees, que vai falar sobre “Varietais Exóticas, Fermentações e Tendências de Mercado”.

A programação do São Lourenço Coffee Music também inclui palestras com grandes personalidades, como Luiz Salomão, diretor da empresa Bunn, que vai falar sobre “A Qualidade da Água e sua Influência no Preparo do Café”; o médico Alex Ribeiro, da Unimed Circuito das Águas, que vai abordar “Café e Saúde – Mitos e Verdades”; e Carolina Barreto, da Café Três Corações, que vai explorar os temas “Projeto Florada” e “Rituais – Linha de Cafés Especiais da Três Corações”.

Para relaxar no final de cada dia, a Praça Brasil será palco de vários shows, com as bandas “De Assis Trio”, “Coyotes”, “Gabriel Laender”, “Moonhead” e “Dino”.

O São Lourenço Coffee Music, que reúne 42 participantes e tem uma expectativa de público de três mil pessoas, será transmitido via internet pelas redes sociais do evento para 123 países.

Milton Furtado, da Production Eventos, ressalta a importância do apoio do Governo de Minas Gerais na realização do evento. “O Estado é responsável por 54% da produção no País e é uma das principais fontes de cafés especiais e o café tem uma grande importância no nosso cenário econômico e social”, afirma.

O projeto está sendo executado por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.

MERCADO AQUECIDO

Para comprovar a força do café para o Brasil, basta ver que o País produziu um total de 61,7 milhões de sacas de 60 quilos em 2018, mantendo a liderança do ranking mundial. Desse total, segundo a Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA), aproximadamente 10 milhões de sacas se referem a grãos especiais, das quais 9 milhões foram destinadas à exportação, gerando uma receita da ordem de US$ 1,6 bilhão, ou 21,6% do total de US$ 7,4 bi de toda a cafeicultura. As outras 1 milhão de sacas foram absorvidas pelo consumo interno.

Após sucessivos anos de crescimentos contínuos na casa de 15%, a produção brasileira de cafés especiais deve ficar praticamente estável, ao redor de 10 milhões de sacas, em 2019, refletindo uma safra de baixa dentro do ciclo bienal, o impacto do clima não tão positivo e os baixos preços praticados no mercado internacional há mais de dois anos.

Dentro desse cenário, a BSCA também acredita em certa estabilidade nos volumes exportados. Já o consumo segue aquecido e deve alcançar 1,2 milhão de sacas em 2019, este sim mantendo avanço contínuo na casa de dois dígitos ao ano.

De maneira geral, o café é o quinto item no ranking da balança comercial do agronegócio brasileira, tendo aproximadamente R$ 25 bilhões em Valor Bruto da Produção (VBP) em 2018 e respondendo por 6,5% do total agro do Brasil de R$ 383,87 bilhões.

No tocante à exportação, os embarques de café do país geraram receita cambial de US$ 5,3 bilhões na safra 2018/19 (julho/18 a junho/19) através da remessa de 41,1 milhões de sacas ao exterior.

Fonte e fotos: Assessoria de Imprensa