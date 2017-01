Santa Casa de Passos corta vagas de leitos para UTI adulto e neonatal

A Santa Casa de Misericórdia de Passos, anunciou corte de vagas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto e reduziu pela metade o atendimento na UTI neonatal. Segundo a diretoria do hospital, que é uma entidade filantrópica e sem fins lucrativos, em média, cada vaga na UTI custa R$ 1,2 mil, mas o repasse do Governo de Minas é de apenas R$ 478 pela diária. Para evitar uma crise financeira, o hospital resolveu reduzir o número de leitos.

Na região, a unidade é referência no atendimento de importantes especialidades como oncologia, por exemplo. Os serviços prestado no local atendem a cerca de um milhão de moradores de mais de 30 cidades da região. Entretanto, dos 28 leitos de UTI adulto destinados ao atendimento pelo SUS, 10 foram desativados. Já na UTI neonatal, dos 20 leitos apenas 10 estão funcionando.

Mesmo contando com estrutura física para oferecer os atendimentos, os leitos seguem vazios e as cirurgias que já estavam agendadas foram adiadas. Com a redução dos serviços, pacientes correm o risco de ter que aguardar vaga de internação através do SUS Fácil, já que o Estado só reconhece parte do serviço prestado e paga apenas por 80% dele.

Fatores que vêm gerando um déficit nas contas da instituição e que, segundo o provedor do hospital, a medida é temporária. “Nós estamos tentando uma negociação na melhoria das diárias para ver se ocorra uma adequação melhor na totalidade dos leitos, porque como já foi dito, a defasagem da diária é grande e isso gera um déficit muito grande”, explicou o provedor da Santa Casa, Vivaldo Soares Neto

Em nota, a Secretaria de Saúde de Minas Gerais informou que a Santa Casa de Passos recebeu do Fundo Estadual de Saúde cerca de R$ 4,8 milhões em 2015 e que o valor permaneceu o mesmo para o ano de 2016.

Via: G1