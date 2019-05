Santa Casa de Guaxupé confirma contaminação em setor de hemodiálise

Pacientes apresentaram sintomas após sessões realizadas na unidade; tratamento continua normalmente

Após pacientes da Santa Casa de Guaxupé realizarem sessões, os mesmos apresentaram reações, como febre, dor de cabeças, vômito, cansaço e também tremores, a unidade confirmou uma contaminação no setor de hemodiálise.

O hospital informou que passa por esse problema desde outubro de 2018. Já foram realizadas trocas de equipamentos e a desinfecção diária de todos os aparelhos. No entanto, ainda não foi possível identificar se o problema é causado por uma bactéria e de onde ela vem.

Laudos feitos na água usada no tratamento do pacientes do setor não aponta nenhum tipo de contaminação. Porém, o Centro Regional de Hemodiálise da Santa Casa confirmou os casos de reações em pacientes.

As causas para esse problema estão sendo investigadas pelo hospital, desde a esterilização das máquinas até o acesso dos pacientes. A direção investiga outras causas para o problema.

Quanto a água, os laudos mensais são enviados para Vigilância Sanitária.

Apesar da contaminação, o hospital não registrou nenhuma reação grave nos pacientes, a´pós serem medicados, retornaram as suas casas e não apresentaram problemas.

O centro de hemodiálise funciona há 13 anos e atende 120 pacientes de Guaxupé e outras oito cidades da região. O tratamento continua normalmente.