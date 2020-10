Santa Casa de Campo Belo recebe 25 respiradores

Alguns dos respiradores foram repassados em parceria com a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg).

O Governo de Minas repassou nesta quarta-feira (30)m dez ventiladores invasivos para a Santa Casa de Misericórdia de Campo Belo. Em parceria com a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), outros 15 respiradores foram doados à instituição para ampliar o número de leitos para tratamento da covid-19. Já o hospital Santa Casa de Caridade de Formiga recebeu 25 respiradores doados pela Fiemg, que já estão em funcionamento.

Acompanhado pelo secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, Zema destacou as ações do governo no enfretamento da pandemia, colocando Minas Gerais como o estado com a menor taxa de óbitos do país.

“Minas Gerais foi extremamente ágil nas medidas preventivas, conseguindo empurrar o pico da pandemia e preparar o sistema de Saúde. É uma satisfação entregar simbolicamente estes respiradores do Governo do Estado e os da Fiemg, que estão sendo de uma importância enorme. Compramos os respiradores mais baratos do Brasil e conseguimos fazer com que eles chegassem a tempo de salvar vidas”, disse Zema, lamentando os mais de 7 mil óbitos em Minas, mas lembrando que em nenhum momento faltou assistência médica aos mineiros.

Fonte: Agência Minas/Foto: Gil Leonardi/Imprensa MG