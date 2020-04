Santa Casa de Alfenas recebe 1.000 máscaras, através da iniciativa “Projeto Máscaras”

Mais de 1.000 máscaras foram repassados para a Santa Casa de Alfenas, a iniciativa é parte do ‘Projeto Máscaras’, que é feito através de uma parceria entre a Universidade Federal de Alfenas (Unifal) e costureiras do município. No início do projeto, 13 profissionais se voluntariaram, agora a iniciativa conta com 25 voluntárias.

Trabalhando direto de casa ou de ateliês as voluntárias se dedicam na produção das máscaras, em menos de um mês as profissionais produziram mais de 1.000 peças. A Santa Casa de Alfenas foi uma das entidades beneficiadas. Unidades de Terapia Intensiva (UTI’s) infantil e neonatal, receberam equipamentos de segurança.