SAAE inicia trabalho de desinfecção de ruas com hipoclorito de sódio em São Lourenço

A equipe do SAAE de São Lourenço está iniciando um trabalho de higienização na Praça da Federal e diversos outros pontos da cidade, além da área hospitalar e barreiras sanitárias. Esse serviço será realizado com aplicação de hipoclorito nas praças e ruas da cidade. É um trabalho pioneiro no estado de Minas Gerais.

O hipoclorito de sódio é utilizado na desinfecção de água e de superfícies. Possui ação germicida, virucida e desodorizante. É relativamente pouco irritante e pouco tóxico quando comparado com produtos contendo fenol ou formol, e é de baixo custo. Apresenta como desvantagem o odor forte e característico, a ação descolorante e ação corrosiva sobre mentais.

O hipoclorito de sódio é bastante instável e inativado na presença de matéria orgânica, para o uso na desinfecção é preciso proceder à remoção física dos detritos ou fluídos orgânicos (carga orgânica), antes de passar o hipoclorito de sódio nas superfícies ou imergir o material na solução desinfetante.

Ação do Hipoclorito de Sódio

100 ppm (0,01 %) elimina fungos em menos de 1 hora;

200 ppm (0,02 %) elimina 25 tipos diferentes de vírus em menos de 10 minutos;

Fonte: O Popular Net / Fotos: ASCOM SAAE