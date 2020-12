Romeu Zema sanciona lei que cria política de desenvolvimento industrial do Sul de Minas

Nova lei busca atrair empresas e gerar mais empregos na região.

O governador Romeu Zema sancionou nesta terça-feira (15), na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte, o projeto de lei que cria uma política de desenvolvimento industrial do Sul de Minas. A ação busca a atração de indústrias e a melhoria da infraestrutura, como as estradas da região, para incentivar a geração de negócios e empregos. A lei, de número 23.704/2020 e de autoria do deputado Dalmo Ribeiro, foi aprovada em novembro pela Assembleia Legislativa.

Um exemplo é a produção expressiva de café na região, que pode ser usada como uma forma de fortalecer outros tipos de indústrias no Sul do Estado. Em 2020, a região reuniu mais de 50% de toda a produção de café de Minas Gerais, sendo o principal produto da pauta de exportações do agronegócio estadual.

Na avaliação do governador, essa lei reforça a política estadual de atração de empresas e criação de empregos.

“Em dois anos, conseguimos atrair para o nosso Estado R$ 88 bilhões em investimentos, enquanto o último governo atraiu em quatro anos R$ 26 bilhões. Fica claro que mudamos de patamar. O que queremos é atrair mais empresas e os prefeitos podem contar com nosso apoio”, afirmou Romeu Zema.

O deputado Dalmo Ribeiro falou sobre a projeção que a medida trará para a região. “Traremos mais investimentos, mais empregos com parcerias com o BDMG, com o Indi, secretarias, prefeituras. É o nosso propósito com esse projeto”, destacou. A legislação considera a região Sul sendo composta pelas regiões intermediárias de Varginha e Pouso Alegre, que somam mais de 160 municípios.

Também participaram da reunião o secretário adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passalio, o diretor-presidente do Indi, Thiago Toscano, o assessor especial da Secretaria de Estado de Governo, Rodrigo Freitas. Virtualmente, participaram prefeitos do Sul de Minas e representantes de entidades e associações da região.

Fonte: Agência Minas/Foto: Marcelo Barbosa/Imprensa-MG