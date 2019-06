Romeu Zema defende inclusão de Estados na Reforma da Previdência durante o Conexão Empresarial

Em Nova Lima, governador fez balanço das ações de seu governo e apresentou perspectivas para o futuro

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, participou na última sexta-feira (14), em Nova Lima, do Conexão Empresarial. Durante palestra, Zema ressaltou a importância da Reforma da Previdência para auxiliar Estados e União a equilibrarem as contas.

“Temos grandes desafios. Estou envolvido na questão da Reforma da Previdência e todos nós sabemos que é uma reforma justa e que precisa incluir os Estados. Essa é uma batalha minha e de outros governadores”, afirmou.

Sobre a retirada de estados e municípios do texto da reforma nesta semana, Romeu Zema ressaltou que é necessária pressão dos governadores à medida. “Estou acompanhando isso desde março. Infelizmente temos governadores que não tiveram postura mais incisiva em relação à Reforma. Estamos tendo esse momento de tensão, mas estou otimista de que vamos caminhar bem. Acredito que nas próximas etapas seremos incluídos”, completou.

Balanço

Durante sua participação no evento, o governador fez um balanço das ações de sua gestão nestes primeiros cinco meses e apontou perspectivas para o futuro, como o envio à Assembleia Legislativa de projetos para que Minas possa aderir ao Plano de Recuperação Fiscal junto à União.

“Temos de mostrar a importância dessas medidas para a população. É fundamental para o nosso Estado. Estamos alinhados com o governo federal. Minas vai voltar a ser protagonista no cenário nacional”, completou, citando que não é possível aguardar o recebimento dos recursos da Lei Kandir, negociação que se arrasta há anos, para tentar recuperar as contas estaduais.

Entre as ações já realizadas por seu governo, Romeu Zema citou a criação de 55 mil vagas de empregos nos primeiros quatro meses do ano, a redução dos índices de criminalidade e uma maior transparência da gestão. Ele ainda citou uma maior atenção dada aos servidores estaduais e também às prefeituras, com previsibilidade de pagamentos e dos repasses constitucionais.

O objetivo do Conexão Empresarial é propor e fortalecer o debate entre empresários, economistas e lideranças políticas sobre o cenário brasileiro atual. Neste ano, o evento completa dez anos.

Além de empresários de diversos setores, também participaram do encontro deputados, prefeitos e lideranças de diversos setores.

Fonte: SEGOV / Foto: Renato Cobucci/Imprensa MG