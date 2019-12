Pin Compartilhar 0 Compart.

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema vem até Poços de Caldas nessa sexta-feira (06), ainda não foram especificados quais compromissos o governador terá na cidade.

De acordo com os diretores do partido, Zema terá uma reunião à noite já na cidade, no Palace Hotel. A assessoria do governador confirmou a viagem para Poços de Caldas, no entanto, ainda não informou a agenda de compromissos.

Foto: Divulgação

Redação CSUL – Alisson Marques