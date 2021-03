Romeu Zema anuncia abertura de mais 100 leitos de UTI para pacientes com covid-19 em Minas Gerais; cinco serão em São Lourenço

Respiradores doados pela indústria mineira serão distribuídos para todas as macrorregiões do estado; cinco novos leitos serão abertos em São Lourenço

O governador Romeu Zema recebeu da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), nesta segunda-feira (22), mais 100 ventiladores mecânicos que ajudarão na ampliação de 100 leitos de UTI em todo o estado ao longo desta semana.

Os equipamentos foram entregues, na sede da Fiemg, pelo presidente da federação, Flávio Roscoe. Na semana passada, o Governo de Minas Gerais abriu 33 leitos de UTI nos hospitais da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig).

Os ventiladores serão distribuídos para as unidades de Saúde espalhadas em todas as macrorregiões do estado. Belo Horizonte receberá 20 ventiladores, assim como Betim (20).

Juiz de Fora, na Zona da Mata, receberá 15 equipamentos. Já as cidades de Montes Claros e Timóteo ficarão com 10 ventiladores cada uma. Viçosa receberá 7 equipamentos, seguida por Ponte Nova (6), São Lourenço (5), Paracatu (4) e São João del-Rei (3).

O critério técnico utilizado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) foi a identificação de hospitais com capacidade de abertura imediata de leitos de UTI.

Doações

O governador enalteceu a parceria da Fiemg com o Governo de Minas desde o início da pandemia no país. “No ano passado, a entidade doou 1,6 mil respiradores, que foram de extrema importância para equipar os hospitais em todo o estado, e, agora, mais 100 equipamentos ajudarão na abertura de leitos”, afirmou.

Fonte: Agência Minas/Foto: Gil Leonardi/Imprensa-MG