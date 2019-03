Reitora da UninCor se reúne com secretária de educação de Minas Gerais

Com o objetivo de apresentar o mais novo curso de pós-graduação stricto sensu da UninCor, o Mestrado Profissional em Gestão, Planejamento e Ensino, a reitora da universidade, Gleicione Aparecida Dias Bagne de Souza, esteve em Belo Horizonte, na última semana, onde se reuniu com a secretária de educação de Minas Gerais, Júlia Figueiredo Goytacaz Sant’Anna, e com a subsecretária estadual de desenvolvimento da educação básica, Geniana Guimarães Faria.

De acordo com a professora Gleicione, os encontros foram muito importantes para fomentar a importância da capacitação no mercado de trabalho e o novo programa mestrado complementa de forma interdisciplinar a formação de profissionais dos mais diversos setores como administração, pedagogia, gestão e áreas afins, pois o curso seguirá as linhas de pesquisa de ‘Formação de professores e ação docente’ e ‘Gestão empreendedora do ensino’.

“Isto permite ao mestrando desenvolver estudos, propor soluções e buscar estratégias inovadoras no campo educacional e gerencial das instituições de ensino públicas e privadas. Com esse mestrado, o profissional terá a oportunidade de se tornar professor do ensino superior, seja em cursos nas modalidades à distância ou presencial; fazer parte de grupos de pesquisa; realizar a gestão educacional na educação básica e/ou ensino superior, além de adquirir enriquecimento profissional e curricular”, afirma.

