Região soma mais de 1.500 casos confirmados de coronavírus, segundo SES-MG

Redação CSul/Foto: Reuters

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), divulgou na manhã desta quarta-feira (10), um novo boletim epidemiológico de registros referente à Covid-19 em Minas Gerais. No balanço, entraram 66 novos casos e uma morte no Sul de Minas, com isso a região soma 1.558 e 49 mortes por coronavírus.

A morte confirmada foi registrada em Três Corações. A vítima é uma mulher de 73 anos.

Foram registrados no novo balanço confirmações em: Extrema (18), Pouso Alegre (7), Três Corações (7), Passos (4), Carmo do Rio Claro (3), Campo Belo (2), Itajubá (2), Maria da Fé (2), Poços de Caldas (2), Alfenas (1), Bom Repouso (1), Camanducaia (1), Cana Verde (1), Guaxupé (1), Heliodora (1), Lavras (1), Machado (1), Ouro Fino (1), Paraisópolis (1), Piranguinho (1), Poço Fundo (1), São Sebastião do Paraíso (1) e Toledo (1).

A Secretaria de Saúde de Minas confirmou também os registros em São João Batista do Glória (2), Conceição das Pedras (1), Ijaci (1) e Pouso Alto (1).

Minas Gerais tem até o momento dessa publicação 17.501 casos confirmados de coronavírus, sendo 409 mortes. Outras 7.816 pessoas são consideradas curadas da doença.