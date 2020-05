Região contabiliza 955 casos de coronavírus

Pin Compartilhar 0 Compart.

A SES-MG agora confirma 955 casos de coronavírus na região. Segundo novo boletim da Secretaria de Estado de Saúde nesta quinta-feira (28), outros 64 casos da doença entraram no documento, registros vem de 21 cidades. No Sul de Minas são 31 mortes.

No boletim desta quinta-feira foram inclusos casos em Camanducaia (12), Poços de Caldas (12), Pouso Alegre (7), Itanhandu (4), Monte Sião (4), Jacutinga (3), Três Corações (3), Extrema (2), Itamonte (2), Passos (2), São Sebastião do Paraíso (2), Alfenas (1), Arceburgo (1), Borda da Mata (1), Caldas (1), Cambuí (1), Guaxupé (1), Itajubá (1) e Maria da Fé (1).

Bocaina de Minas (2) e Silvianópolis (1), tiveram os primeiros registros do vírus.

No Sul de Minas, Pouso Alegre lidera o ranking com o maior número de casos da doença, sendo 109 registros e três mortes. Extrema contabiliza 79 casos, com três mortes. Poços de Caldas registra 64 casos, sendo três mortes e Três Corações tem 62 registros, com uma morte.

O Estado tem 8.686 casos confirmados , sendo 255 mortes. Segundo a secretaria, 4.003 pacientes já estão recuperadas da doença.