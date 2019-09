Rede SESI de Educação chega à Itajubá em 2020

Pin Compartilhar 0 Compart.

A previsão é que sejam ofertadas 400 vagas para os Ensinos Infantil, Fundamental e Médio

A partir de 2020, o Sul de Minas passará a contar com mais uma Escola SESI. A instituição, que já tem três unidades na região, irá oferecer mais 400 vagas nos Ensinos Infantil, Fundamental e Médio em Itajubá. A nova escola será implantada a partir de um acordo com o Colégio Aquarela, que passará a ser SESI. O novo investimento faz parte de um esforço do Sistema FIEMG para oferecer ensino de qualidade e com cada vez mais vagas para a população mineira.

No Sul de Minas, a Rede SESI de Educação já está presente nas cidades de Pouso Alegre, São Gonçalo do Sapucaí e Varginha. São 670 alunos matriculados nos Ensinos Infantil, Fundamental e Médio. Os estudantes contam com ensino de excelência, comprovado pelos resultados obtidos em exames, provas e olimpíadas.

A unidade de Pouso Alegre, que atualmente conta com o Ensino Médio e tem a previsão de implantação do Ensino Fundamental a partir do próximo ano, obteve a melhor pontuação da cidade na redação do ENEM e o melhor resultado do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) – medido pelo governo federal – no Sul do estado. Já a de Varginha também passará por expansão – hoje, oferta os Ensinos Fundamental e Médio, e a partir de 2020 passa a atender crianças da Educação Infantil.

A Escola SESI Gonçalo do Sapucaí é um dos destaques da Rede SESI, com ótimos resultados no exame do ENEM 2018. Na redação, a escola obteve a pontuação de 874,62 pontos, ficando em 1° lugar entre todas as Escolas SESI do país e em 9° colocação entre todas as escolas de Minas Gerais. “Somos os primeiros da região, ultrapassando instituições tradicionais”, conta Flávio Baroncelli, gerente da unidade, lembrando que a média do ENEM da unidade é a maior entre as cidades do Sul de Minas, entre elas Poços de Caldas, Três Corações e Varginha.

A gerente de educação básica do SESI, Conceição Caldeira, explica que o Sistema FIEMG investe em educação em sintonia com os interesses da sociedade e da indústria. “Nesse sentido, a atual gestão da instituição ampliou, no último ano, em mais de 10% o número de matrículas para os Ensinos Fundamental e Médio em todo o estado”, afirma.

Fonte: Sistema FIEMG / Foto: Rede SESI de Educação