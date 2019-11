Recinto de Exportação da Receita Federal exporta 2,4 milhões de dólares em 3 meses

Pin Compartilhar 0 Compart.

Criado pela Instrução Normativa n° 124/1998, no contexto (“exportar é o que importa”) a Secretaria da Receita Federal instituiu o Redex – Recinto Especial para Despacho Aduaneiro de Exportação.

Foi Inaugurado em Julho deste ano, o REDEX de Poços de Caldas, localizado no distrito industrial do município é um grande avanço para as exportações na Região de Poços de Caldas. Está em operação há poucos meses, mas já apresenta resultados muito satisfatórios.

Até o momento foram exportados U$ 2.473.000,00 (dois milhões quatrocentos e setenta e três mil) dólares em grãos e minérios.

O Auditor-Fiscal Daniel Coelho explica a importância de Poços de Caldas no cenário de exportações: “Os dados sobre exportações na jurisdição da Delegacia de Poços de Caldas são sempre impressionantes em números de cargas e valores. Temos uma variedade imensa de produtos primários, ampla diversidade de commodities e uma gama de sólidas empresas que movimentam exportações em volumes significativos. A Nossa Delegacia é fundamental na atuação deste valioso processo de exportação, devendo ampliar sua estrutura de atendimento para manter e solidificar esta Unidade da Receita Federal e seu capacitado corpo de servidores”.

O REDEX foi criado para facilitar o controle de liberação das cargas para o comércio exterior com diversas vantagens para os exportadores, principalmente a agilidade no desembaraço aduaneiro porque reduz o tempo de espera nos Portos. Além disso, o Recinto em Poços de Caldas tem uma grande importância para fomentar a economia local, já que a circulação de cargas gera empregos diretos e indiretos.

A Receita Federal também informa que o Redex em Poços de Caldas pode ser utilizado por quaisquer empresas que queiram exportar, independentemente de suas localizações. A intenção é aumentar o fluxo de exportação ainda mais no próximo ano.

Fonte: Delegacia da Receita Federal em Poços de Caldas / Foto: Divulgação